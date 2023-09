Nochtann Roblox Cúntóir Chatbot le haghaidh Forbairt Cluiche

Tá cúntóir chatbot nua tugtha isteach ag Roblox a bhfuil sé mar aidhm aige an próiseas códaithe agus cruthú domhan cluiche a shimpliú agus a shruthlíniú. Ligeann Cúntóir Roblox d’úsáideoirí cur síos a dhéanamh ar a bhfuil siad ag iarraidh a chruthú i dteanga nádúrtha, ag fáil réidh leis an ngá atá le códú láimhe. Tógann an cúntóir ar uirlisí giniúna AI reatha Roblox agus féadann sé sócmhainní a tharraingt ón margadh nó ó leabharlann sócmhainní amhairc an úsáideora.

Is é sprioc an Chúntóra Roblox ná cruthú cluiche a dhéanamh níos inrochtana d’úsáideoirí tríd an mbacainn iontrála a bhaineann le heolas códaithe go minic a bhaint. I léiriú físeáin, bhí úsáideoirí in ann crainn a iarraidh agus a chur go héasca ina saol cluiche. Nuair a rinne an cúntóir an crann céanna a chóipeáil agus a ghreamú ar dtús arís agus arís eile, réitigh iarratas simplí chun na crainn a éagsúlú an fhadhb. Leis an gcur chuige comhoibríoch seo atá éasca le húsáid, is fusa d’imreoirí nua an leas is fearr a bhaint as uirlisí cruthaithe cluiche Roblox.

Ar an drochuair, níl dáta scaoileadh sonrach fógartha ag Roblox don chúntóir. Tá sé deimhnithe acu, áfach, go seolfar é ag deireadh na bliana seo nó go luath an bhliain seo chugainn. Chomh maith leis an gcúntóir, d'fhógair Roblox go mbeidh an t-ardán ar fáil ar PlayStation agus Nintendo Switch i mí Dheireadh Fómhair, ag leathnú tuilleadh a inrochtaineachta d'úsáideoirí thar chonsóil cluichíochta éagsúla.

Tríd is tríd, is forbairt spreagúil é an Cúntóir Roblox do chruthaitheoirí cluiche, ag tairiscint bealach éasca le húsáid agus éifeachtach chun a gcuid smaointe a thabhairt chun beatha. Trí dheireadh a chur leis an ngá atá le códú láimhe, osclaíonn an cúntóir saol na forbartha cluiche do lucht féachana níos leithne, rud a fhágann go mbeidh sé níos éasca do dhuine ar bith a n-eispéiris cluichíochta thumoideachais féin a chruthú.

