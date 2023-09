Tá 29 Aip Suiteáilte ar A nGléas: Suirbhé ag Average Briton

De réir suirbhé a rinneadh le déanaí, tá 29 aip suiteáilte ag an ngnáthdhuine sa Bhreatain ar a ngléas. Fuair ​​​​an staidéar amach gurb iad aipeanna tóir ar nós WhatsApp agus Facebook na cinn is coitianta a suiteáladh, agus Google Maps go dlúth ina dhiaidh sin.

Tugann an suirbhé seo léargas ar na treochtaí úsáide aipeanna reatha i measc na mBreatnach, ag cur béime ar an éileamh atá ar chumarsáid, ar na meáin shóisialta agus ar aipeanna loingseoireachta. Tugann na torthaí le fios go mbíonn daoine ag brath go mór ar na haipeanna seo chun nascadh le daoine eile, fanacht cothrom le dáta ar na meáin shóisialta, agus a mbealach a dhéanamh timpeall.

Fuarthas amach gurb é WhatsApp, aip teachtaireachtaí, an ceann is mó tóir i measc na mBreatnach. Ní haon ionadh é seo, mar tá lucht leanúna láidir faighte ag WhatsApp mar gheall ar a chomhéadan atá éasca le húsáid agus raon leathan gnéithe. Ligeann sé d’úsáideoirí teachtaireachtaí téacs a sheoladh, glaonna gutha agus físe a dhéanamh, agus ábhar ilmheán a roinnt.

Tar éis WhatsApp, ba é Facebook an dara aip is coitianta a suiteáladh. Mar cheann de na hardáin meáin shóisialta is mó ar domhan, cuireann Facebook bealach ar fáil d’úsáideoirí ceangal a dhéanamh le cairde agus teaghlach, grianghraif agus físeáin a roinnt, agus nuacht agus imeachtaí a fháil amach.

D'éiligh Google Maps, aip loingseoireachta, an tríú láthair ar an liosta. Leis na sonraí mapála cruinne agus nuashonruithe tráchta fíor-ama, tá Google Maps anois ina uirlis riachtanach do go leor Breatnach. Cibé an bhfuil siad ag seoladh tríd an gcathair nó ag pleanáil turas bóthair, bíonn úsáideoirí ag brath go mór ar an aip seo chun iad a fháil ó phointe A go pointe B.

Tríd is tríd, léiríonn an suirbhé roghanna aipe an ghnáth-Bhriotáinigh, ag nochtadh na haipeanna is úsáidí agus is fiú a bheith acu ar a gcuid gléasanna. Léiríonn leitheadúlacht na n-aipeanna cumarsáide, meáin shóisialta agus loingseoireachta an tábhacht a bhaineann le fanacht ceangailte agus eolasach in aois dhigiteach an lae inniu.

Foinsí:

– Suirbhé: arna dhéanamh ag [cuir isteach ainm cuideachta an tsuirbhé]

– WhatsApp: [sainmhíniú gairid a sholáthar]

– Facebook: [sainmhíniú gairid a sholáthar]

– Google Maps: [sainmhíniú gairid a sholáthar]

Nóta: Is cruthú ficseanúil é an t-alt seo agus ní luann sé foinsí iarbhír nó ní chuimsíonn sé fíor-staitisticí.