Seolann Remington Bailiúchán Nua Airstyler le haghaidh Stíleáil Gruaige Éasca

Thug Remington a raon Airstylers is déanaí isteach, an bailiúchán Blow Dry and Style Airstyler, atá deartha chun styling gruaige ar chaighdeán salon a sholáthar gan mórán iarrachta. Cuimsíonn an bailiúchán trí Airstylers éagsúla, ag freastal ar faid gruaige éagsúla, agus éagsúlacht na ceangaltán chun raon stíleanna gruaige a chruthú.

Tá an Blow Dry and Style Caring 400W Airstyler foirfe do stíleanna gruaige gearr. Tagann sé le dhá cheangaltán idirmhalartaithe - scuab 19mm le haghaidh gcuacha níos lú agus a mhúnlaíonn an imeall, agus Scuab Bristle Bog 25mm níos mó le haghaidh toirte agus ardaitheoir ag na fréamhacha. Ní hamháin go ndéanann an Airstyler an ghruaig a stíliú ach déanann sé é a thriomú freisin, rud a fhágann gur uirlis áisiúil é le haghaidh stílithe ar-an-dul. Tá dhá shocrú teasa agus luais ann, dearadh corda sclóine le haghaidh inaistritheacht éasca, agus tagann sé le Ráthaíocht 2+1 Bliain.

Tá an Blow Dry and Style Caring 1000W Airstyler oiriúnach do mheánfhad go gruaig fhada. Tairgeann sé ceithre cheangaltán idirmhalartaithe, lena n-áirítear Comhdhlúthadán Triomú, scuab paddle daingean le haghaidh cuma díreach agus caol, Scuab Bristle Measctha Brataithe Ceirmeach 50mm le haghaidh toirte, agus Scuab Bristle Retractable Brataithe Ceirmeach 38mm le haghaidh gcuacha scaoilte. Tá an Airstyler faoi thiomáint ag 1000W, rud a chuireann ar chumas triomú tapa agus styling gan teas mhór. Tá Feidhm Atmaisféar Ianach aige freisin chun statach a laghdú agus bailchríoch réidh agus lonracha a sholáthar. Tagann an Airstyler le Ráthaíocht 3+1 Bliain agus gnéithe breise cosúil le feidhm lámhaigh fionnuar, grill inbhainte le haghaidh glanadh éasca, agus lúb crochta le haghaidh stórála áisiúil.

Tá an Blow Dry and Style Caring 1200W Airstyler oiriúnach do gach cineál gruaige. Tairgeann sé sé cheangaltán idirmhalartaithe, lena n-áirítear scuaba brístí éagsúla le haghaidh roghanna éagsúla stílithe. Soláthraíonn an 1200W Airstyler sreabhadh aeir láidir le haghaidh styling tapa agus folaíonn sé feidhm Atmaisféar Ianach agus gné lámhaigh fionnuar. Tá Corda Sclóine Fad Salon 3m ann freisin, grill inbhainte atá éasca le glan, agus Ráthaíocht 3+1 Bliain.

Tá Airstylers nua Remington ar fáil ag miondíoltóirí éagsúla, lena n-áirítear Boots, Very, Amazon, agus Argos, le praghsanna ag tosú ó £ 19.99. Trí chlárú ar líne laistigh de 28 lá ón gceannachán, is féidir le custaiméirí an bharántas a shíneadh ar feadh bliana breise.

