Ionization Uisce Radaíocht-spreagtha Nasctha le hiain Miotail Tuaslagtha: Staidéar a Sheoladh Solas ar Mheicníochtaí Damáiste

Nocht staidéar idirnáisiúnta le déanaí a foilsíodh in Nature Chemistry léargais nua ar na meicníochtaí is bun le damáiste radaíochta ag an leibhéal móilíneach. Léiríonn an taighde cé chomh fairsing, logánta a tharlaíonn ianú uisce de bharr próisis ultrafast a spreagann ianú croíleibhéil na n-ian miotail thuaslagtha.

Tá damáiste radaíochta, go háirithe i gcórais bhitheolaíocha, á thiomáint go príomha ag ianú móilíní uisce agus foirmiú fréamhacha agus leictreoin ísealfhuinnimh ina dhiaidh sin. Mhol teoiricí roimhe seo gur imeachtaí randamacha feadh chonair na radaíochta ba chúis le damáiste radaíochta den chuid is mó, bithmhóilíní ianaithe go díreach. Mar sin féin, tugann an staidéar seo dúshlán don dearcadh seo, rud a léiríonn go bhfuil dlúthbhaint ag tionscnamh damáiste radaíochta le hiain mhiotail intuaslagtha in uisce.

Rinne an taighde imscrúdú ar iompar iain Al3+ i dtuaslagáin uiscí tar éis ianú croíleibhéil. Fuarthas amach go bhfuil dhá phróiseas seicheamhacha um lobhadh leictreon-aistrithe-idirmheánach aistrithe i gceist le scíthe leictreonach sna córais seo. Mar thoradh ar na céimeanna scíthe seo cruthaítear speicis an-imoibríocha agus ianú uisce, rud a chruthaíonn “spotaí te” damáiste radaíochta.

Tá impleachtaí leathana ag an staidéar seo, go háirithe i gcomhthéacs na teiripe radaíochta le haghaidh cóireáil ailse. Tá sé ríthábhachtach meicníochtaí damáiste radaíochta a thuiscint chun straitéisí cóireála a bharrfheabhsú. Ina theannta sin, d’fhéadfadh an taighde seo cur le dul chun cinn maidir le móilíní DNA a dheisiú agus bearta cosanta radaíochta níos éifeachtaí a fhorbairt i réimsí éagsúla.

Bhain an staidéar leas as ardteicníochtaí turgnamhacha, lena n-áirítear speictreascópacht fóta-astúcháin scaird-leachtais, in éineacht le ríomhanna ab initio ardleibhéil chun tarlú na bpróiseas casta seo a dhearbhú. Is céim shuntasach chun tosaigh é inár dtuiscint ar dhamáiste radaíochta ag an leibhéal móilíneach, ag leagan béime ar ról na n-ian miotail thuaslagtha i dtionscnamh na bpróiseas seo.

Tríd is tríd, tugann an staidéar seo léargais luachmhara ar mheicníochtaí ianaithe uisce de bharr radaíochta agus ar a ghaolmhaireacht le hiain mhiotail tuaslagtha. Leathnaíonn sé ár dtuiscint ar dhamáiste radaíochta agus na feidhmeanna a d’fhéadfadh a bheith ann i réimsí éagsúla eolaíochta agus leighis.

Foinse: Ceimic Dúlra (DOI: 10.1038/s41557-023-01302-1)