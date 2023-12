Tá Gnéithe Spreagúla Nua ag fanacht le Traenálaithe i Pokémon Scarlet agus Violet's Indigo Disk DLC

Tá an DLC Diosca Indigo a bhfuiltear ag súil leis go mór le haghaidh Pokémon Scarlet agus Violet socraithe chun tonn de ghnéithe nua a thabhairt a mheallfaidh oiliúnóirí i réigiún Paldea go cinnte. Murab ionann agus an titim DLC roimhe seo, a thug taithí rompu taobh gairid ach taitneamhach, is cosúil go dtugann an Diosca Indigo nuashonrú níos substaintiúla don chluiche iomlán.

Déanfar imreoirí a iompar chuig Acadamh Blueberry an réigiúin Unova, áit a dtiocfaidh siad le chéile arís le mic léinn malairte Carmine agus Kieran, carachtair a bhfuil aithne orthu ón DLC roimhe seo. Áirítear ar an Diosca Indigo filleadh pokémon tosaithe na glúine go léir roimhe seo agus rogha leathan de monsters legendary nach raibh ar fáil roimhe seo i Scarlet agus Violet. Ina theannta sin, tiocfaidh oiliúnóirí ar “Elite Four” nua i terrarium iontach faoi uisce atá tiomnaithe don taiscéalaíocht.

Cé nach dtugann an leantóir isteach aon pokémon branda-nua, léiríonn sé dhá ghné spreagúil: an Meaisín Synchro agus cumais feabhsaithe do pokémon turas legendary. Nuair a bheidh imreoirí tar éis dul ar aghaidh trí scéal an Diosca Indigo, ligeann an Meaisín Synchro dóibh taithí a fháil ar an domhan ó pheirspictíocht a bpóca trí iad a shealbhú go héifeachtach. Mar pokémon sioncrónaithe, is féidir le oiliúnóirí troid in aghaidh arrachtaigh fiáin agus dul isteach sa timpeallacht fad is a fhanann a gcarachtar daonna ina stad.

Soláthraíonn an meicneoir eitilte a tugadh isteach sa DLC gné nua don chluicheplay. Is féidir le hoiliúnóirí eitilt go hiomlán ar a Koraidon nó Miraidon anois, ag leathnú na féidearthachtaí taiscéalaíochta i Scarlet agus Violet. Chun súil a chothú le scaoileadh an Diosca Indigo, tá Nintendo ag óstáil bronntanais rúnda agus imeachtaí ruathar. Beidh deis ag oiliúnóirí Dialga, Palkia, Darkrai, agus Lucario lonracha a chur lena n-uainchláir. Ina theannta sin, beidh Máistir Liathróid saor in aisce ar fáil, rud a bheidh áisiúil gan dabht.

Ráthaíonn an Diosca Indigo DLC taithí cluichíochta tumtha, lena gnéithe uathúla agus roghanna leathnaithe gameplay. Bí réidh le dul ar eachtra nua i réigiún Paldea mar a rachaidh Pokémon Scarlet agus Violet's Indigo Disk DLC ar eitilt ar 14 Nollaig.