Críochnóidh an Chéad Turgnamh um Tháirgeadh Ocsaigin ar Mars

Tá an chéad turgnamh chun ocsaigin a tháirgeadh ar Mars, ar a dtugtar MOXIE (Turgnamh Úsáid Acmhainne In-Situ Mars Oxygen), tugtha chun críche go rathúil tar éis dul thar spriocanna tosaigh NASA. D’fhéadfadh an cloch mhíle seo léargais luachmhara a sholáthar do mhisin le foireann amach anseo chuig an bpláinéad dearg.

Thosaigh MOXIE, gléas de mhéid micreathonn atá suite ar an rover Perseverance, ag feidhmiú níos mó ná dhá bhliain ó shin go gairid tar éis don rover teacht i dtír ar Mars. Ba é an cuspóir a bhí leis ná ocsaigin a ghiniúint trí fhlúirse dé-ocsaíd charbóin an phláinéid a thiontú go haer in-análú.

Le linn an turgnaimh, tháirg MOXIE 122 gram san iomlán ocsaigine, comhionann leis an méid a análaíonn madra beag i 10 n-uaire. Ag a bhuaic, ghin an ionstraim 12 gram ocsaigine in aghaidh na huaire ag leibhéal íonachta 98% nó níos airde, rud a sháraigh ionchais NASA. Ar 7 Lúnasa, chríochnaigh MOXIE a 16ú oibríocht agus an oibríocht deiridh, ag comhlíonadh a riachtanas go léir.

Tá na himpleachtaí a bhaineann le rath MOXIE suntasach. Agus an t-atmaisféar Martian comhdhéanta de 96% dé-ocsaíd charbóin, d'fhéadfadh sé a bheith ríthábhachtach é a thiontú ina ocsaigin chun saol an duine a chothú ar an phláinéid. Ina theannta sin, d'fhéadfadh teicneolaíocht cosúil le MOXIE a bheith lárnach chun tacú le misin taiscéalaíochta amach anseo trí aer in-análú a sholáthar agus feidhmiú mar fhoinse tiomántán roicéad le haghaidh turais fillte ar an Domhan.

Is iarracht dhúshlánach agus chostasach é méideanna móra ocsaigine agus tiomántán roicéad a iompar ón Domhan go Mars. Trí theicneolaíocht a fhorbairt a ligeann do spásairí acmhainní a bhaint agus a úsáid as a dtimpeallacht, dhéanfaí na misin seo a shimpliú go mór agus chruthófaí níos mó spáis le haghaidh soláthairtí riachtanacha.

Cé gur réitigh MOXIE an bealach le haghaidh eastóscadh ocsaigine ar Mars, tá i bhfad níos mó le fiosrú. Is éard atá i gceist leis an gcéad chéim eile ná teicneolaíochtaí eile a thástáil, amhail uirlisí agus ábhair ghnáthóige, ar féidir leo cur le cumas taiscéalaíochta a thuilleadh. Cabhróidh na ceachtanna a foghlaimíodh ó MOXIE le córas lánscála a fhorbairt a chuimsíonn gineadóir ocsaigine atá in ann an ocsaigin a leachtú agus a stóráil.

Tugann an éacht úrnua seo céim amháin níos gaire dúinn do thodhchaí inar féidir le spásairí maireachtáil agus oibriú go hinbhuanaithe ar Mars trí úsáid a bhaint as acmhainní áitiúla. Le dul chun cinn leanúnach i dteicneolaíocht spáis, tá iniúchadh daonna ar an bpláinéad dearg ag éirí níos inláimhsithe.

Sainmhínithe:

– MOXIE: Turgnamh Úsáid Acmhainní In-Situ Ocsaigin Mars, gléas ar an rover Buanseasmhacht atá deartha chun dé-ocsaíd charbóin a thiontú ina ocsaigin ar Mars.

– Rover buanseasmhacht: Rover robotic ar Mars, arna oibriú ag NASA, chun an dromchla a iniúchadh agus sonraí a bhailiú.

– NASA: An Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta agus Spáis, gníomhaireacht spáis na Stát Aontaithe.

Foinsí:

– CNN: [foinse]

– NASA: [foinse]