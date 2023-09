Athmhachnamh ar an Sprioc 10,000 Céim: Taighde Nua ar Chomhaireamh Céimeanna agus Sláinte

Bliain ó shin, chuir deasc Well+Being ag The Washington Post tús lena misean chun comhairle eolaíocht-bhunaithe a sholáthar don tsláinte is fearr. Le fócas ar an gcorp, an intinn agus an caidreamh a chothú, tá sé mar aidhm ag an deasc léitheoirí a chumasú chun roghanna eolasacha a dhéanamh faoina sláinte. Mar cheiliúradh ar an gcloch mhíle seo, coimeádadh rogha den chomhairle is fearr atá acu maidir le maireachtáil go maith gach lá.

Tugann píosa comhairle amháin dá leithéid dúshlán don smaoineamh gurb é 10,000 céim in aghaidh an lae an caighdeán órga do ghníomhaíocht choirp. Tugann Gretchen Reynolds, an colúnaí taobh thiar de “Your Move”, le fios nach bhfuil aon rud draíochtúil faoin uimhir áirithe seo. Léiríonn taighde nua gur féidir na tairbhí is mó a bhaint amach do dhaoine aonair faoi 60 bliain d’aois le háirimh chéimeanna laethúla idir timpeall 8,000 agus 10,000. Dóibh siúd os cionn 60, bhí an tairseach beagán níos ísle, agus thit an láthair milis le haghaidh riosca mortlaíochta laghdaithe idir 6,000 agus 8,000 céim.

I bhfianaise an fhoilsithe seo, cuireann Well+Being seacht leid ar fáil le haghaidh cuntair chéim. Tá sé mar aidhm ag na leideanna seo cabhrú le daoine aonair a gcéimeanna a rianú go héifeachtach agus níos mó gníomhaíocht fhisiciúil a ionchorprú ina saol laethúil. I measc na moltaí tá spriocanna indéanta a leagan síos, comhaireamh na gcéimeanna a mhéadú de réir a chéile, agus úsáid a bhaint as teicneolaíocht ar nós pedometer nó rianaithe folláine. Trí na moltaí seo a leanúint, is féidir le daoine aonair a bhfolláine fhisiceach a bharrfheabhsú gan a bheith ag mothú go bhfuil siad faoi léigear ag sprioc ard-chomhaireamh céimeanna.

Tá sé tábhachtach a mheabhrú go gcuimsíonn folláine níos mó ná sláinte fhisiciúil amháin. Trí thosaíocht a thabhairt don fholláine iomlánaíoch agus trí roghanna eolasacha a dhéanamh bunaithe ar fhianaise eolaíoch, is féidir le daoine aonair saolta comhlíonta agus cothromaithe a chaitheamh. Leanann an deasc Well+Being ag The Washington Post le hailt agus comhairle a sholáthar chun tacú le léitheoirí an sprioc seo a bhaint amach.

