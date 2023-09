Tagann Oppo's Find N3 Smeach chun cinn mar Fhón Android is Fearr Díolacháin sa tSín

Tá an-tóir go tapa ar an bhfón cliste Oppo's Find N3 Smeach sa tSín, agus é ar an bhfón Android is mó díol sa raon praghsanna 6,000+ yuan. In ainneoin iomaíocht ghéar ó shraith Mate 60 Huawei, d'éirigh le Oppo méadú 91% ar dhíolacháin a bhaint amach i gcomparáid leis an nglúin roimhe sin.

Ar phraghas 6,799 yuan (~ $932) don mhúnla stórála 12GB RAM agus 256GB, mheall an Find N3 Smeach úsáideoirí Síneacha a thug “Wang Feng Machine” air. Tháinig an leasainm seo chun cinn toisc gur sháraigh an gléas sraith Mate 60 Huawei arís agus arís eile, cosúil le Wang Feng, amhránaí Síneach a raibh taithí trua aige ar albam nua a scaoileadh.

Cé nach bhfuil figiúirí díolacháin sonracha eisithe ag Oppo don Find N3 Smeach, tá an rath le feiceáil, ag smaoineamh ar a cheannasacht sa deighleog praghsanna. Bhain sraith Huawei Mate 60 díolacháin láidre amach freisin, agus díoladh 1 milliún aonad i díreach cúig lá.

Is fón infhillte clamshell é an Find N3 Smeach le sonraí suntasacha. Tá scáileán istigh 6.80-orlach aige agus scáileán seachtrach 3.26-orlach, ag baint úsáide as teicneolaíocht AMOLED araon. Tá dearadh solúbtha ag an scáileán istigh, ráta athnuachana oiriúnaitheach 1 ~ 120Hz, agus ráta samplála tadhaill suas le 240 Hz.

Faoin gcochall, tá an Find N3 Smeach faoi thiomáint ag an MediaTek Dimensity 9200 SoC, péireáilte le 12GB RAM agus 256GB de stóráil nó 12GB RAM agus 512GB stórála. Tá ceallraí 4,300mAh ann le cumais luchtaithe tapa 44W agus ritheann sé ar ColorOS 13.2, bunaithe ar Android 13.

Beidh meas ag díograiseoirí grianghrafadóireachta ar chóras ceamara mórthaibhseach Find N3 Flip, lena n-áirítear príomhcheamara 50-megapixel, ceamara telephoto 32-megapixel, agus ceamara ultra-leathann 48-megapixel.

Tá rathúlacht an Oppo Find N3 Smeach mar theist ar thiomantas an bhranda do cháilíocht agus do nuálaíocht, in ainneoin an chomórtais ó shraith Mate 60 Huawei.

