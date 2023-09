Na Léargais is Déanaí ar AWS maidir le: Invent 2023, Ardáin Sruthaithe, agus Arm's IPO

I saol na n-imeachtaí teicneolaíochta, tá AWS re:Invent 2023 ag druidim go tapa, agus tá anailísí tionscail theCUBE John Furrier ag tuar go mbeidh roinnt forbairtí spreagúla ar siúl. Tá Furrier ag súil le fócas ar ríomhaireacht ardfheidhmíochta, tacaíocht GPU, agus scéal sonraí níos soiléire ó AWS. Mar sin féin, tá sé ag smaoineamh freisin faoi thodhchaí an éiceachórais timpeall ar AWS agus an féidir leis airde nua a bhaint amach. Cháin Furrier airgeadú Amazon ar a éiceachóras ag na himeachtaí seo san am atá thart.

Nuair a bhaineann sé le hardáin sruthú, creideann Furrier gurb é comhtháthú agus deireadh a chur le hathrú comhthéacs an eochair do rathúlacht. Molann sé go mbeidh an lámh in uachtar ag an ardán is fearr is féidir a chomhtháthú le córais bhilleála agus taithí úsáideora gan uaim a sholáthar. Pléann Furrier freisin an t-agallamh a bhí aige le déanaí leis an CISO ó Prime Video agus leagann sé béim ar a thábhachtaí atá sé i Showcase Tosaithe AWS.

Aistrítear an plé ansin chuig pleananna Arm IPO. Tá sé mar aidhm ag Arm Holdings PLC, dearthóir sliseanna atá bunaithe sa RA, beagnach $4.87 billiún a bhailiú ina thairiscint phoiblí atá le teacht ar Stocmhalartán Nua-Eabhrac. Léirigh an t-anailísí Albie Amankona ón ngnólacht taighde domhanda Third Bridge imní faoi chumas Arm leas a bhaint as an treocht reatha maidir le AI, toisc go dtagann cuid mhór d’ioncam Arm ó shoghluaiste. Mar sin féin, ní easaontaíonn Furrier agus a chomh-anailísí Dave Vellante leis an dearcadh seo. Creideann siad go mbeidh tionchar an-mhór ag ailtireachtaí Arm ar thátail AI ar an imeall, toisc gur limistéar é ina bhfuil láithreacht fheiceálach ag Arm.

Tugann Vellante aghaidh freisin ar na rioscaí a bhaineann le RISC-V, ailtireacht mhalartach, agus áitíonn sé go bhfuil lámh suntasach ag Arm ar a chuid iomaitheoirí. Cé go mb’fhéidir nach bhfuil fás Arm ar easpónantúil, molann Vellante a ardán ardfheidhmíochta ar chostas íseal a chinnteoidh a cheannasacht sa mhargadh.

Tríd is tríd, tá baint ag an bplé sa Podchraoladh CUBE leis an imeacht AWS atá le teacht maidir le:Invent, an tábhacht a bhaineann le comhtháthú agus taithí úsáideora ar ardáin sruthú, agus an cumas atá ag ailtireachtaí Arm i dtírdhreach AI.

