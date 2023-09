Tionchar iontach Snapchat ar uaillmhianta teachtaireachtaí Gen Z agus TikTok

Tá tarraingt mhór ag Snapchat, ardán meáin shóisialta tóir, ar ógánaigh Mheiriceá, go háirithe laistigh de dhéimeagrafach Gen Z. Le 397 milliún úsáideoir gníomhach laethúil agus 90% de dhaoine 13 go 24 bliain d'aois i níos mó ná 20 tír ag baint úsáide as an aip go míosúil ar a laghad, ní féidir tionchar Snapchat a shéanadh. Osclaíonn úsáideoirí an aip beagnach 40 uair sa lá agus seolann siad breis agus 5 billiún teachtaireacht, ar a dtugtar Snaps, chuig a ndlúthchairde agus a muintir. Go deimhin, measann úsáideoirí Snapchat go bhfuil a gcairde dlúth ar an ardán 4 huaire níos mó tionchair ar a gcinntí ceannaigh ná daoine cáiliúla nó daoine a bhfuil tionchar acu.

Leagann an saibhreas sonraí seo béim ar a thábhachtaí atá Snapchat mar mhodh chun Gen Z a bheith i dteagmháil lena chiorcail shóisialta. Tá tionchar ceannaigh suntasach ag na caidrimh a chruthaíonn siad ar Snapchat, níos mó fós ná líonraí sóisialta eile. Agus é seo á aithint, tá TikTok, ardán meáin shóisialta móréilimh eile, ag iarraidh dul isteach sa spás teachtaireachtaí anois.

Chuir TikTok oscailtí post ar a leathanach gairmeacha le déanaí, rud a léirigh a uaillmhianta seirbhís chomhrá leathnaithe a fhorbairt. Tagraíonn na postálacha do TikTok Social mar “an fhoireann teachtaireachtaí ar TikTok,” ag cur béime ar mhian an ardáin feabhas a chur ar a thaithí teachtaireachtaí agus dul i ngleic le cairde fíor-saoil gan uaim. I measc na bpríomhghnéithe agus na gcomhpháirteanna atá le forbairt tá Scéal, Cosúil le Físeáin, Trácht, Cluaisín Cairde, Cluaisín Isteach, Athphostáil, gné TikTok Now, agus aip neamhspleách.

Le breis agus 150 milliún úsáideoir gníomhach sna Stáit Aontaithe agus úsáideoirí ag caitheamh gar d’uair an chloig in aghaidh an lae ar an aip, tá sciar suntasach d’aird siamsaíochta na ndaoine cheana féin ag TikTok. Trí chumais teachtaireachtaí a ionchorprú, d'fhéadfadh TikTok a bheith mar chuid lárnach de réimsí sóisialta na n-úsáideoirí, ag cur lena thionchar tuilleadh.

Déantar tuilleadh iniúchta ar an bplé mealltach ar thionchar Snapchat agus ar uaillmhianta teachtaireachtaí TikTok san eipeasóid is déanaí de Creator Upload, arna óstáil ag Joshua Cohen agus Lauren Schnipper. Chun na sonraí a iniúchadh, liostáil le Creator Upload ar Podchraoltaí Apple, Spotify, nó an t-ardán is fearr leat.

Foinse: Podchraoladh Tubefilter - Uaslódáil Cruthaitheoir, Leathanach Margaíochta Snapchat, Leathanach Gairmeacha TikTok