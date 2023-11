Faigh Margaí Amazing ar Cluichí Nintendo Switch An Aoine Dubh seo

Tá Black Friday anseo, agus tá deis ag gamers mar go bhfuil lascainí dochreidte ar fáil ar raon leathan cluichí Nintendo Switch. Cibé an bhfuil tú ag iarraidh tú féin a mhilleadh nó ag cuardach an bhronntanais saoire foirfe, seo an t-am chun na teidil is teo a fháil ar phraghsanna réasúnta. Tá fathaigh mhiondíola cosúil le Best Buy, Amazon, GameStop, agus níos mó ag tairiscint margaí nach mbeidh tú ag iarraidh a chailleann.

Ceannach is Fearr: Lascainí Neamh-inbhuanaithe ar Chluichí Nintendo Switch

Beidh Best Buy ag dul amach an Aoine Dhubh seo le lascainí géara ar chluichí Nintendo Switch, gabhálais agus go leor eile. Ó na clasaicí go heisiúintí nua, tá rud éigin ann do gach duine. Ná caill an deis greim a fháil ar an Ninja Turtles Déagóirí Mutant: The Cowabunga Collection ar lascaine iontach 17%.

Amazon: Praghsanna Gan Fasach ar Mario + Rabbids: Sparks of Hope agus Sonic Superstars

Níl aon dul amú ar dhíolachán Aoine Dhubh Amazon. Tá siad ag tairiscint margaí standout ar chluichí Nintendo Switch cosúil le Mario + Rabbids: Sparks of Hope ag laghdú ollmhór 75%. Gheobhaidh tú lascaine deas freisin ar na Sonic Superstars a eisíodh le déanaí.

GameStop: Lascainí Ollmhóra agus Coigilteas Breise ar Teidil Athraigh Nintendo

Ullmhaigh le haghaidh coigilteas dochreidte ag GameStop Dé hAoine Dubh seo. Le lascainí suas le 50% de thalamh ar an iliomad cluichí, lena n-áirítear teidil tóir Nintendo Switch cosúil le Pokemon Brilliant Diamond agus Shining Pearl, An Finscéal de Zelda: Skyward Sword HD, agus Bravely Default II, is é an deis iontach é do bhailiúchán cluiche a leathnú. Ina theannta sin, má dhéanann tú ordú ar líne agus má roghnaíonn tú piocadh sa siopa, gheobhaidh tú $5 breise as gach ordú. Sin margadh is féidir leat leas a bhaint as go minic!

Nintendo eShop: Delights Digiteach ar Phraghsanna Lascaine

Más fearr leat áisiúlacht na gcluichí digiteacha, is é an Nintendo eShop an áit le dul. Le díolacháin shuntasacha Dé hAoine Dubh ar chluichí céadpháirtí Nintendo, cluichí Capcom, cluichí Warner Bros, agus níos mó, gheobhaidh tú margaí dochoiscthe ag baint leis a choinneoidh tú siamsaíocht ar feadh uaireanta ar deireadh. Tá na lascainí seo ar fáil go dtí an 3 Nollaig.

Cá háit a ndéanfaidh tú Cluichí Athraigh Nintendo a Cheannach Dé hAoine Dubh

Tá beagnach gach miondíoltóir mór rannpháirteach i ndíolacháin Dé hAoine Dubh le haghaidh cluichí Nintendo Switch. Is féidir leat lascainí den scoth a fháil ar theidil mhóréilimh mar Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, An Finscéal de Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveller II, agus go leor eile. Cibé an roghnaíonn tú cuairt a thabhairt ar mhiondíoltóirí boscaí móra mar Best Buy, GameStop, Walmart, agus Target, nó brabhsáil ar líne ag Amazon nó an Nintendo Store, tá margaí iontacha ag fanacht leat.

Ceisteanna Coitianta

1. An bhfuil na margaí seo ar fáil sa siopa nó ar líne?

Tá formhór na margaí ar fáil sa siopa agus ar líne, rud a thugann solúbthacht duit an modh siopadóireachta is fearr a oireann duit a roghnú.

2. Cén fhad a mhaireann margaí Dé hAoine Dubh?

De ghnáth maireann margaí Dé hAoine Dubh ar feadh tréimhse teoranta, mar sin déan cinnte na dátaí sonracha atá luaite ag gach miondíoltóir a sheiceáil.

3. An féidir liom cluichí digiteacha a cheannach ón Nintendo eShop mar bhronntanais?

Ar an drochuair, ní thairgeann an eShop Nintendo roghanna bronntanais faoi láthair. Mar sin féin, is féidir leat leas a bhaint as na lascainí fós agus cóid cluiche digiteacha a cheannach mar bhronntanais ó mhiondíoltóirí eile.

4. An fiú cártaí bronntanais Nintendo eShop a cheannach le linn Dé hAoine Dubh?

Cinnte! Ní hamháin gur féidir leat margaí iontacha a fháil ar chluichí eShop Nintendo, ach is féidir leat níos mó a shábháil freisin trí chártaí bronntanais lascainithe Nintendo eShop a cheannach.

Is é Dé hAoine Dubh an t-am deiridh chun margaí dochreidte a scóráil ar chluichí Nintendo Switch. Ná caill an deis seo chun do leabharlann cearrbhachais a leathnú nó cuir iontas ar do mhuintir leis na bronntanais iontacha. Gníomhaigh go tapa, mar ní mhairfidh na lascainí seo go deo!