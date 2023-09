Seolann an NFT Gaming Co. An Chéad Cluiche, “Space Striker AI”

Ardán cearrbhachais digiteach Tá an NFT Gaming Co. fógartha go bhfuil sé ag teacht isteach sa mhargadh nuair a scaoileadh a chéad chluiche, “Space Striker AI,” atá ar fáil ar ghléasanna Android agus iOS. Tá sé mar aidhm ag an gcuideachta an bhearna idir cearrbhachas traidisiúnta agus Web 3 a líonadh trí chluichí ócáideacha a fhorbairt a ionchorpraíonn gnéithe núíosacha cosúil le comharthaí neamh-ungible (NFTanna).

Dúirt Vadim Mats, POF The NFT Gaming Co., gurb é an sprioc atá acu ná gnáthchluichí digiteacha a chomhcheangal le heilimintí uathúla in-chluiche, lena n-áirítear craicne, carachtair, agus eispéiris is féidir a chruthú agus a mheas mar NFTanna. Trí theicneolaíocht blockchain a chomhtháthú sa chearrbhachas, tá sé mar aidhm ag an gcuideachta leibhéal nua úinéireachta agus luach a thairiscint d'úsáideoirí as a gcuid sócmhainní in-chluiche.

Chomh maith le “Space Striker AI,” tá sé beartaithe ag an NFT Gaming Co. níos mó cluichí agus feidhmchláir a ghineann ioncam a scaoileadh go luath amach anseo. Leagann fócas na cuideachta ar eispéiris chearrbhachais nuálacha a chruthú a ghiaráil NFTanna é scartha ó fhorbróirí cluichí traidisiúnta.

Is féidir “Space Striker AI” a íoslódáil ón Google Play Store agus ón Apple App Store. Tá aird dhearfach faighte cheana féin ar bhealach isteach an NFT Gaming Co. ar an margadh, agus a gcuid scaireanna a thrádáiltear ag Nasdaq ag ardú os cionn 8% i ngníomhaíocht réamh-mhargaidh.

De réir mar a leanann an tionscal cearrbhachais ar aghaidh ag forbairt, tugann comhtháthú NFTanna agus teicneolaíocht blockchain deiseanna nua d'imreoirí dul i ngleic le cluichí agus sócmhainní digiteacha uathúla a bheith acu. Is céim shuntasach é bealach isteach Cuideachta Chearrbhachais an NFT isteach sa mhargadh i dtreo ghlacadh príomhshrutha NFTanna sa chearrbhachas.

Sainmhínithe:

– Comharthaí neamh-inmhalartaithe (NFTanna): Sócmhainní digiteacha uathúla a léiríonn úinéireacht ítim ar leith nó píosa inneachair ar leith ar an mblocshlabhra.

Foinsí: Preasráiteas NFT Gaming Co., MT Newswires.