Cóiméad Nishimura Nua-aimsithe Infheicthe i Spéir na Oíche

Beidh cóiméad nua-aimsithe darb ainm Comet Nishimura le feiceáil agus é ag dul thar an Domhan an tseachtain seo chugainn. Chonaic an grianghrafadóir spáis Seapánach Hideo Nishimura an cóiméad go luath i mí Lúnasa agus tá méadú tagtha air ó shin i leith agus é ag taisteal tríd an ngrianchóras istigh. Déanfaidh an cóiméad a chur chuige is gaire don Domhan Dé Máirt, ag teacht laistigh de 78 milliún míle den phláinéid, agus d'fhéadfadh sé fanacht le feiceáil ar feadh na gcúig lá amach romhainn.

Rachaidh Cóiméad Nishimura freisin laistigh de 21 milliún míle ón ngrian ar 17 Meán Fómhair. Tugann a bhfithis le fios gurb é an uair dheireanach a rith sé gar don ghrian, agus b'fhéidir níos gaire don Domhan, timpeall na bliana 1590. Cé nach bhfuil aon chóiméid taifeadta le linn sin. am a chomhfhreagraíonn le Nishimura, bheadh ​​air a bheith sách geal le bheith le feiceáil.

Chun Cóiméad Nishimura a fheiceáil, is fearr déshúiligh a úsáid agus suíomh a aimsiú le spéartha dorcha amach ó shoilse na cathrach. Tá cairteacha roinnte ag Sky and Telescope a chuidíonn le lucht spéire an cóiméad a aithint. Díreoidh eireaball an chóiméid ón ngrian i gcónaí agus bíonn dath glas air i ngrianghraif mar gheall ar charbón diatómach a bheith ann. Trí dhéshúiligh, áfach, beidh an chuma air beagnach gan dath nó beagán bándearg mar a léiríonn solas na gréine as na gráinní deannaigh.

Dóibh siúd sa Leathsféar Thuaidh, moltar radharc soiléir a fháil ar an léaslíne thoir-oirthuaisceart thart ar leath uair an chloig roimh fhiafraí na maidine. Mar sin féin, de réir mar a thagann an cóiméad níos gaire don ghrian agus do na spéire, beidh sé níos deacra é a fheiceáil. Ar an gCéadaoin, rachaidh an comet idir an Domhan agus an ghrian, rud a fhágann nach dócha go mbeidh sé le feiceáil. Féadfaidh teas dian na gréine a bheith ina chúis leis an gcóiméad a bhriseadh suas, ach tá saineolaithe ag súil go mairfidh sé. Má mhaireann sé, rachaidh sé anonn go dtí an taobh thall den ghrian go luath i mí Dheireadh Fómhair agus beidh sé le feiceáil i spéir na maidine sa Leathsféar Theas i mí na Samhna.

