Fógraíonn Wahoo Traenálaí Cliste Kickr Move Nuashonraithe agus Shift Rothar Nua Kickr

Nocht Wahoo an Kickr Move, leagan feabhsaithe dá thraenálaí cliste Kickr móréilimh. Tá rian ionsuite ag an Kickr Move a cheadaíonn ocht n-orlach de ghluaiseacht tosaigh an rothair. Tá sé mar aidhm ag an nuálaíocht seo eispéireas rothaíochta laistigh níos réadúla agus níos tarraingtí a sholáthar trí insamhladh a dhéanamh ar mhothú na marcaíochta lasmuigh. Maíonn Wahoo gur féidir leis an ngluaiseacht seo an tuirse a bhaineann le marcaíocht ar thraenálaí seasta a laghdú freisin.

Ar phraghas £1,399.99/$1,599.99/€1,599.99, tá an Kickr Move £300/$300/€300 níos daoire ná an traenálaí cliste Kickr V6 reatha. Beidh an Kickr V6 fós ar fáil le ceannach in éineacht leis an Kickr Move.

Chomh maith leis an Kickr Move, d'fhógair Wahoo freisin an Kickr Bike Shift, leagan nua dá rothar cliste faoi dhíon Kickr Bike. Tá praghas £2,699.99/$2,999.99/€2,999.99 ar Shift Rothar Kickr, sin £800/$1,000/€1,000 níos saoire ná an Kickr Bike V2. Mar sin féin, níl an cumas ag an Kickr Bike Shift claonadh chun grádáin a insamhladh agus tá córas coscánaithe agus traenach tiomána modhnaithe ann.

Ceadaíonn rian comhtháite an Kickr Move do ghluaiseacht tosaigh agus taobh le taobh araon, ag tabhairt eispéireas marcaíochta níos réadúla d'úsáideoirí. Mar sin féin, cuireann an ghluaiseacht seo srian le húsáid gabhálais áirithe cosúil le bloic riser roth tosaigh agus plátaí stiúrtha cliste. Tá adapter forbartha ag Wahoo chun comhoiriúnacht a chumasú lena chúlpháirtí Kickr Climb, a shamhlaíonn dreapadóirí trí cheann tosaigh an rothair a ardú mar fhreagra ar athruithe fíorúla grádáin.

Tríd is tríd, tá sé mar aidhm ag an Kickr Move agus Kickr Bike Shift an taithí rothaíochta faoi dhíon a fheabhsú trí ghluaiseacht níos réadúla agus rogha níos inacmhainne a thairiscint do rothaithe. Léiríonn na heisiúintí nua seo tiomantas Wahoo don nuálaíocht sa mhargadh oiliúnóra cliste agus rothaíochta faoi dhíon.

