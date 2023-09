Tionchar Imirce Beaver ar Phobail Artach a thuiscint

Tá staidéar nua dar teideal Barin, a sheasann do Beavers agus soch-éiceolaíoch Athléimneacht in Inuit Nunangat, ag scrúdú conas a théann aistriú bébhar go dtí an Artach i bhfeidhm ar an réigiún agus a phobail. De réir mar a leanann béabhar ag gluaiseacht ó thuaidh, d’fhéadfadh iarmhairtí suntasacha a bheith ag a gcumas uiscebhealaí a athrú agus an tír-raon mórthimpeall a athmhúnlú.

Faoi stiúir Helen Wheeler ó Ollscoil Anglia Ruskin agus Phillip Marsh ó Ollscoil Wilfrid Laurier, i gcomhar le Herb Nakimayak ó Chomhchoiste Bainistíochta Éisc Inuvialuit agus comhpháirtithe eile, tá sé mar aidhm ag an tionscadal Barin na hathruithe a bhaineann le bébhar ar shruthanna agus lochanna a thuiscint agus conas iad sin Bíonn tionchar ag athruithe ar dhaoine. Tá an taighde seo ríthábhachtach go háirithe do Réigiún Lonnaíochta Inuvialuit i gCeanada.

In Alasca, tá eolaithe cosúil le Ken Tape ag déanamh staidéir ar éifeachtaí bébhar le blianta anuas agus bhunaigh siad an Líonra Breathnadóireachta Beaver Artach (A-Bon) chun comhoibriú agus roinnt eolais a éascú i measc taighdeoirí ó réigiúin éagsúla. Mar sin féin, tá Ceanada fós ag teacht suas ó thaobh staidéar agus tuiscint a fháil ar scála na saincheisteanna a bhaineann le bébhar san Artach.

Bíonn tionchar fadréimseach ag béabhar ar éiceachórais ísealchríche, lena n-áirítear permafrost, timthriall carbóin, daonraí éisc, agus cáilíocht uisce. Cé go bhfuil go leor staidéar déanta ar éifeachtaí bébhar i réimsí eile, tá dúshláin uathúla ag baint leis an Artach mar gheall ar an talamh reoite agus na córais atá teoranta ó thaobh teochta de. Tá athruithe suntasacha ag tarlú ar an Artach cheana féin mar gheall ar athrú aeráide, rud a fhágann go bhfuil sé ríthábhachtach na hathruithe sonracha atá inchurtha i leith bébhar a chinneadh.

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal Barin aghaidh a thabhairt ar roinnt príomhcheisteanna, mar shampla fás an daonra bébhar, an tionchar a bhíonn aige ar iasc agus gnáthóga éisc, agus na héifeachtaí ina dhiaidh sin ar phobail máguaird. Baineann an taighde le húsáid sonraí satailíte NASA agus samhaltú staitistiúil chun gluaiseacht bébhar agus athruithe hidreolaíocha a thuar. Áiríonn sé freisin ceardlanna pobail, bailiú staire béil, agus bailiú sonraí ar an talamh.

Áirítear leis an limistéar staidéir do Barin Aklavik, Tuktoyaktuk, agus Inuvik, chomh maith le tairseacha uisce feadh an mhórbhealaigh Inuvik-Tuktoyaktuk. Tá athruithe suntasacha feicthe ag Herb Nakimayak, cathaoirleach Chomhchoiste Bainistíochta Éisc Inuvialuit, sna réimsí seo, amhail méadú ar dhambaí bébhar agus a thionchar ar shruthanna agus ar éiceachórais a mbíonn míolta móra agus rónta ag brath orthu.

Tríd is tríd, tá sé mar aidhm ag an tionscadal Barin taighde luachmhar a chur ar fáil a chuideoidh le heolas a chur ar an gcinnteoireacht agus straitéisí a fhorbairt le haghaidh monatóireachta agus bainistíochta pobalbhunaithe leanúnach. Trí thionchar imirce bébhar ar phobail Artach a thuiscint, is féidir bearta níos fearr a chur i bhfeidhm chun athléimneacht agus inbhuanaitheacht na n-éiceachóras sin a áirithiú.

Foinsí: Inuvik Drum, Yale Comhshaol 360