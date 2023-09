Faigheann Saotharlann Fisice Bithleighis Deontas le haghaidh Cóireála Laser-Bhunaithe le haghaidh Ailse Ubhárach

Tá deontas $2.7 milliún bronnta ar shaotharlann in Ollscoil Oirthuaisceart chun cóireáil nua a fhorbairt le haghaidh ailse ubhagáin. Bainfidh an chóireáil úsáid as léasair chun cealla ailse chemo-resistant a aithint agus díriú orthu agus córas imdhíonachta an othair a threisiú. Tá an tionscadal taighde, ar a dtugtar “Fótaimdhíonteiripe codánach chun leas a bhaint as imdhíon-spreagthacht íseal-dáileog in ailse ubhagáin,” ina chomhoibriú idir Ollscoil Oirthuaisceart, Ionad Ailse MD Anderson, agus Ionad Ailse Moffitt.

Tá ailse ovártha ar cheann de na hailse is marbhúla i measc na mban, agus is minic a dhéantar diagnóisíodh uirthi go déanach. I measc na roghanna cóireála atá ann faoi láthair d’ailse ovarian ardchéime tá máinliacht chun siadaí a bhaint, agus ceimiteiripe ard-dáileog ina dhiaidh sin. Mar sin féin, is minic a shroicheann na cóireálacha seo a dteorainneacha mar gheall ar fhriotaíocht drugaí agus tocsaineacht a shrianann dáileoga. Tá gá le cineálacha cur chuige cóireála níos éifeachtaí ar féidir leo córas imdhíonachta an othair a chur i ngleic leis an ailse.

Tá an chóireáil léasair-bhunaithe, ar a dtugtar teiripe photodinimiciúil nó photoimmunotherapy, a thástáil cheana féin i trialacha cliniciúla píolótach agus tá gealltanas léirithe. Trí úsáid a bhaint as antasubstaintí sonracha a dhíríonn ar chealla ailse agus a iompraíonn móilíní fótaghníomhacha, is féidir leis an gcóireáil speicis imoibríocha a ghníomhachtú i limistéar logánta, rud a dhéanfadh damáiste do chealla ailse chemo-resistant. Is é an buntáiste a bhaineann leis an gcóireáil seo ná go dtugann sé an córas imdhíonachta ar thús cadhnaíochta le haghaidh imdhíonteiripe leantach, rud a d’fhéadfadh a bheith ag spáráil cealla imdhíonachta “maith” agus ag fáil réidh le cealla meall “olc” a chuireann bac ar an gcóras imdhíonachta.

Chomh maith leis an gcóireáil, tá an tsaotharlann ag obair freisin ar mhicreascóp beag a fhorbairt is féidir a chur isteach sa chorp chun siadaí a mheas a úsáideann solas. Úsáidfidh an micreascóp bíoga gearra solais a tharchuirtear trí shnáithín optúil le haghaidh íomháithe. Faoi láthair, tá feistí den sórt sin mór agus costasach, ach tá sé mar aidhm ag an saotharlann gléas léasair iniompartha éadrom a chruthú a chosnóidh thart ar $10,000.

Tá an taighde an-idirdhisciplíneach, lena n-áirítear matamaitic, fisic, fótafisic, fisic chandamach, bithfhisic, bithcheimic, agus imdhíoneolaíocht siadaí. Déanfaidh Ollscoil Oirthuaisceart an obair thurgnamhach don chóireáil, agus úsáidfidh saotharlann Enderling oinceolaíocht mhatamaiticiúil chun a theilgean ar conas a fhreagróidh siad don chóireáil. Bainfear úsáid as samhaltú ríomhaireachtúil freisin chun coinníollacha éagsúla nach féidir a thástáil go turgnamhach a insamhladh.

Léiríonn an taighde seo go bhfuil poitéinseal geallta le cóireáil léasair-bhunaithe a fhorbairt a d'fhéadfadh díriú go sonrach ar chealla ailse ubhagánacha atá frithsheasmhach in aghaidh ceime agus a spreagfaidh córas imdhíonachta an othair chun troid ar ais. Soláthróidh forbairt mionmhicreascóp léargais luachmhara freisin ar chealla meall agus treoróidh sé tuilleadh turgnaimh agus cóireálacha.

Foinsí:

– Northeastern Global News

– Cumann Ailse Mheiriceá