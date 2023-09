Conas Ronnie 2K a Aimsiú i MyCareer NBA 2K24

Má aimsítear Ronnie 2K i MyCareer NBA 2K24 is féidir tús tosaigh a thabhairt duit le buntáistí sa todhchaí, mar is féidir leat tosú ag 90 san iomlán le perk Rebirth. Sna blianta roimhe seo, tá Ronnie 2K curtha timpeall na Cathrach, ag cur an tasc ar imreoirí é a aimsiú agus cuspóirí a chomhlánú chun luach saothair a dhíghlasáil. Mar sin féin, i NBA 2K24, tá aimsiú Ronnie 2K i bhfad níos simplí. Tá sé suite in aice leis an trá, go sonrach in aice leis na cúirteanna 3v3. Is féidir leat é a fheiceáil go héasca mar beidh imreoirí eile timpeall air agus beidh floatie linn snámha aige fillte timpeall a choim.

Chun an rompu Rebirth a thosú agus Ronnie 2K a aimsiú i NBA 2K24, ní mór duit dul chuig do roghchlár Gníomhaíochtaí Speisialta agus an rompu a spreagadh. Nuair a bheidh an rompu tosaithe, caithfidh tú 90 iomlán a bhaint amach agus ansin filleadh ar Ronnie le haghaidh an dara comhrá. Ar chríochnú, tabharfaidh Ronnie luach saothair duit le 3,000 VC agus an perk Rebirth. Ceadaíonn an perk Rebirth duit MyPlayers ar bith sa todhchaí a thosú ag rátáil iomlán 90 agus tugann sé boosts 5% ar shuaitheantais incháilithe, a thosóidh ag leibhéal airgid freisin.

Mar gheall ar quests taobh, gníomhaíochtaí, agus inbhailithe i MyCareer NBA 2K24, tá sé níos tumtha agus níos tarraingtí d'imreoirí. Cuireann láithreacht Ronnie 2K sa chluiche sraith bhreise de spleodar agus imreoirí ag iarraidh é a aimsiú agus luach saothair a dhíghlasáil. Le suíomh simplithe Ronnie 2K i NBA 2K24, is féidir le himreoirí rochtain a fháil go héasca ar an perk Rebirth agus taitneamh a bhaint as na buntáistí a sholáthraíonn sé dá n-eispéireas MyCareer.

Foinsí:

NBA 2k24 láithreán gréasáin oifigiúil