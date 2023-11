Nochtann Spásárthach Lucy NASA Córas Asteroid Dénártha

Chríochnaigh spásárthach Lucy NASA flyby dá chéad sprioc astaróideach le déanaí agus rinne sé fionnachtain iontasach - is córas dénártha é an astaróideach, darb ainm Dinkinesh, comhdhéanta de astaróideach príomhúil níos mó agus “gealach” níos lú ag fithisiú timpeall air. Nocht na híomhánna a ghlac Lucy an ghné uathúil seo agus chuir sé iontas ar na heolaithe a bhí páirteach sa mhisean.

Meastar go bhfuil an astaróideach príomhúil i gcóras Dinkinesh thart ar leathmhíle ar leithead, agus tá a satailíte thart ar 0.15 míle ar leithead. Chuir an toradh gan choinne seo leis an sceitimíní a bhain le misean Lucy, a bhfuil sé mar aidhm aige na sceana Traí a iniúchadh, dhá ghrúpa astaróideach atá suite ar an gcosán céanna leis an bpláinéad Iúpatar.

“Is iad na Traígh an daonra mór deiridh réad nach bhfuil feicthe againn go fóill,” a dúirt an t-eolaí pláinéadach de chuid NASA, Thomas Statler. “Agus tá Lucy chun é sin a dhéanamh don chéad uair.”

Ainmníodh an misean i ndiaidh an chnámharlaigh cháiliúil “Lucy”, fionnachtain úrnua in éabhlóid an duine. Mar an gcéanna, tá NASA ag súil go soláthróidh staidéar a dhéanamh ar na hiontaisí pláinéadacha seo léargais luachmhara ar bhunús ár gcóras gréine.

Cé gurbh é príomhfhócas teagmháil Lucy le Dinkinesh córas rianaithe astaróideach an spásárthaigh a thástáil, tugann réamhanailís ar na híomhánna le fios go bhféadfadh staidéar a dhéanamh ar an astaróideach dhénártha seo solas a chaitheamh ar an gcaoi a n-aistrigh astaróidigh den mhéid céanna níos gaire don Domhan. Tá eolas den sórt sin ríthábhachtach chun bagairtí féideartha ar ár bplainéad a mheas.

Cé gur chuir Dinkinesh le misean Lucy gan choinne, leanfaidh an spásárthach lena thuras uaillmhianach tríd an spás. Tar éis réitithe le astaróideach príomhchreasa eile agus lúba gréine breise, sroichfidh Lucy na seaimpíní Traí in 2027, agus tabharfaidh sí cuairt ina dhiaidh sin ar an ngléasra astaróideach a bheidh ar rian Iúpatar in 2033.

Trí rúndiamhra na gcorp neamhaí i bhfad i gcéin a réiteach, cuirfidh misean Lucy lenár dtuiscint ar stair an ghrianchórais agus ár n-áit laistigh de. Tá faisnéis fhíorluachmhar ag gach astaróideach a chuidíonn le heolaithe scéal ár mbunús cosmaí a chur le chéile.

Ceisteanna Coitianta:

Q: Cad a léirigh an flyby Lucy Dinkinesh?

A: Léirigh an flyby gur córas astaróideach dénártha é Dinkinesh comhdhéanta de astaróideach príomhúil níos mó agus satailíte níos lú.

Q: Cad iad na swarms Trojan?

A: Is dhá ghrúpa asteroids iad na seaimpíní Trojan atá suite feadh an chosáin chéanna leis an bpláinéad Iúpatar.

C: Cén fáth ar tugadh Lucy ar an misean?

A: Ainmníodh an misean i ndiaidh an chnámharlaigh cháiliúil “Lucy”, a d'athraigh tuiscint na n-eolaithe ar éabhlóid an duine.

C: Cad é an cuspóir staidéar a dhéanamh ar na swarms Trojan?

A: Soláthrófar léargais luachmhara ar stair agus ar fhoirmiú ár ngrianchórais trí staidéar a dhéanamh ar shnáithíní na Traí.