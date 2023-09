An Fionnachtana Iontas ar Chineál Nua Chrith Gealach

Tá fionnachtain shuntasach déanta ag eolaithe ina staidéar ar creathanna gealaí. Nuair a chuir spásairí Apollo seismiméadar ar dhromchla na gealaí, fuair siad amach go n-eisíonn an ghealach creathanna gealaí, cosúil leis an gcaoi a n-eisíonn an Domhan creathanna talún. Tagann na creathanna gealaí seo i gceithre chineál éagsúla: domhain, éadomhain, teirmeach, agus iad siúd de bharr tionchair dreigít. Mar sin féin, léirigh anailís le déanaí ar shonraí crith talún teirmeach arna dtaifeadadh ag ionstraimí ó mhisean Apollo 17 cúigiú cineál crith gealach nach raibh anaithnid roimhe seo.

Le linn misean Apollo 17, calabraíodh trí sheismiméadar chun creathanna talún teirmeacha ar an ngealach a thaifeadadh. Bhailigh na gléasanna seo sonraí ó Dheireadh Fómhair 1976 go Bealtaine 1977. Tarlaíonn creathanna teirmeacha de bharr athruithe teochta foircneacha de réir mar a aistríonn an ghealach ó lá go hoíche, ó 250 céim Fahrenheit (121 céim Celsius) go -208 céim Fahrenheit (-133 céim Celsius).

Ag baint úsáide as teicnící sofaisticiúla, lena n-áirítear meaisínfhoghlaim, rinne taighdeoirí ó Institiúid Teicneolaíochta California athscrúdú ar na sonraí. Fuair ​​​​siad amach go dtarlaíonn creathanna teirmeacha go rialta i rith an lae, ach fuair siad freisin tremors breise nach mbaineann leis na creathanna teirmeacha. Níor tharla na creathanna nua seo ach ar maidin.

Chun foinse na creathanna mistéire seo a fháil amach, bhí ionadh ar thaighdeoirí a fháil amach gur tháinig siad ó bhunáit tuirlingthe gealaí Apollo 17. Gach maidin, de réir mar a théitear bonn an tuirlingthe ag an ghrian, leathnaíonn sé agus creathadh sé, ag cruthú na creathanna. Tarlaíonn na creathanna seo le rialtacht shuntasach, ag tarlú gach cúig nó sé nóiméad thar thréimhse cúig go seacht n-uaire an chloig ar an Domhan.

Cé go mb’fhéidir nach dtarlaíonn na creathanna gealaí seo go nádúrtha, cuireann siad go fóill lenár dtuiscint ar ghníomhaíocht sheismeach na gealaí. Tá an t-eolas seo ríthábhachtach d'fhorbairt na gealaí sa todhchaí.

Cuireann na taighdeoirí béim ar an tábhacht a bhaineann le staidéar a dhéanamh ar na sonraí atá ann cheana féin chun turgnaimh agus misin a dhearadh ar féidir leo na ceisteanna cearta a fhreagairt faoin ngealach. Is í an ghealach an t-aon chorp neamhaí, seachas an Domhan, a bhfuil il-seismiméadar ar a dhromchla, ag tabhairt deis uathúil chun staidéar domhain a dhéanamh ar chorp pláinéadach eile.

Le míonna beaga anuas, d'imscar Chandrayaan 3 Lander na hIndia ionstraim sheismeach ar a dtugtar an Ionstraim do Ghníomhaíocht Sheismeach Lunar (ILSA) ar an ngealach. D’éirigh leis crith gealach nádúrtha a thaifeadadh an 26 Lúnasa, 2023, cé go bhfuil foinse bheacht na crith talún fós á fhiosrú.

Cabhróidh tuilleadh taighde ar ghníomhaíocht sheismeach gealaí le heolaithe crúitéireacht fhodhromchla na gealaí a mhapáil agus taiscí a chuardach. Ina theannta sin, trí sheismiméadar a chur i réigiúin a bhfuil scáthú buan orthu ag Pol Theas na gealaí, d’fhéadfadh taighdeoirí oighear uisce atá gafa faoin dromchla a bhrath, de réir mar a théann tonnta seismeacha tríd an uisce níos moille.

Foilsíodh torthaí an staidéir seo sa Journal of Geophysical Research - Planets ar 5 Meán Fómhair.

