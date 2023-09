Nocht Mortal Kombat 1 Jean-Claude Van Damme mar Johnny Cage

Tá NetherRealm Studios, cruthaitheoirí Mortal Kombat 1, díreach tar éis cuma Jean-Claude Van Damme mar Johnny Cage a nochtadh sa chluiche. Nochtadh an craiceann speisialta seo, ina bhfuil Van Damme ina chulaith íocónach ón scannán Bloodsport 1988, le linn eipeasóid Hot Ones de chomhchruthaitheoir na sraithe Ed Boon.

Tá tábhacht ag baint le cuma Van Damme i Mortal Kombat 1 mar gheall ar an stair idir Bloodsport, Van Damme, agus saincheadúnais an chluiche féin. Sna céimeanna tosaigh forbartha, bhí sé i gceist go mbeadh an chéad Mortal Kombat ina chluiche Van Damme. Bhí an fhoireann taobh thiar den chluiche ag iarraidh go mbeadh Van Damme mar réalta an teidil, fiú lena n-áirítear íomhánna ó Bloodsport ina bpáirc tosaigh. Mar sin féin, níor tháinig an coincheap seo i gcrích agus ina ionad sin, rugadh Mortal Kombat. Bhí cuma i gcónaí ar Johnny Cage, duine de charachtair an chluiche, mar ómós nó scigaithris ar Van Damme, rud a fhágann go bhfuil an craiceann speisialta seo mar bhuaic ar an gceangal sin.

Beidh an craiceann Van Damme ar fáil d'úinéirí Pacáiste Kombat, a bhfuil rochtain acu ar ábhar breise trí phas an tséasúir. Cé go ndearnadh spochadh as píosaí scannáin den chraiceann roimhe seo, is é seo an chéad uair a nochtadh an rindreáil go hiomlán. Táthar ag súil go seolfar é in éineacht le scaoileadh luath-rochtana Mortal Kombat 1.

Tá stair ag Mortal Kombat ag ionchorprú craicne daoine cáiliúla sa chluiche. I dtráthchodanna roimhe seo bhí craicne le cosúlachtaí agus guthanna DJ Dimitri Vegas, chomh maith leis na baill teilgthe Bridgette Wilson, Linden Ashby, agus Christopher Lambert ón scannán Mortal Kombat 1995. Ina theannta sin, chuimsigh Mortal Kombat X craiceann speisialta do Jax, arna léiriú ag Carl Weathers, cuachta leis an Predator DLC.

