Faigheann Feidhmíocht Ghuthaithe Nitara i Mortal Kombat 1 Cáineadh ó Rannpháirtithe

Is é an carachtar Nitara a chuireann an t-aisteoir Megan Fox i láthair. Mar sin féin, níl bonn imreoirí an chluiche chomh tógtha le feidhmíocht ghuthaithe Fox.

De réir mar a nochtaíodh an t-uainchlár carachtar go mall, tá lucht leanúna ag súil go fonnmhar leis an seoladh do Mortal Kombat 1. Cé go bhfuil carachtair íocónacha cosúil le Scorpion agus Sub-Zero ag filleadh, díríodh freisin ar charachtair a thabhairt ar ais ón “3D ” ré Mortal Kombat, lena n-áirítear Nitara.

Is é seo an chéad láithreas ag Nitara ó Mortal Kombat: Armageddon 2006. Tá an rogha chun Megan Fox a chaitheamh, a bhfuil aithne uirthi as a róil in Transformers agus Jennifer's Body, tar éis súil a ardú i measc lucht leanúna Mortal Kombat.

Bhí baint ag Megan Fox le déanaí le mórchluiche eile, Diablo 4, áit ar thug sí moladh do charachtair tite. Mar sin féin, is é Mortal Kombat 1 an chéad ról iomlán aisteoireachta a bhí aici i gcluiche físeáin.

Le linn nochtadh Nitara, chuir Megan Fox físeán gameplay agus míreanna idirphlé ar fáil. Mar sin féin, cháin lucht leanúna ar Reddit a feidhmíocht, ag cur síos air mar "seachadadh líne cothrom" agus ag moladh go mb'fhéidir gur chuir sí glaoch air le haghaidh seice pá.

Cé go gcreideann roinnt lucht leanúna go bhféadfadh sé nach léiríonn an scannán leantóir fuaim an chluiche go cruinn, chuir imreoirí luatha a fuair an cluiche imní den chineál céanna faoi fheidhmíocht Fox sa mhodh scéalta. Mar sin féin, thug daoine eile faoi deara go raibh a feidhmíocht i gcríochnú Túr Nitara níos fearr.

Go luath beidh deis ag pobal Mortal Kombat 1 a bhfíorasc deiridh a thabhairt ar léiriú Megan Fox ar Nitara mar go bhfuil an cluiche le scaoileadh i gceann cúpla lá.

Foinsí: Dexerto