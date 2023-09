Féach ar Jean-Claude Van Damme mar Johnny Cage i Mortal Kombat 1

Beidh lucht leanúna Mortal Kombat ag súil leis an eisiúint atá le teacht de Mortal Kombat 1, agus an t-aisteoir Jean-Claude Van Damme ag déanamh a chéad chluiche mar Johnny Cage. Tá leantóir nua eisithe, a thugann léargas dúinn ar an gcluiche lánghníomhaíochta agus ar an gcarachtar íocónach a thug cosúlacht Van Damme chun beatha.

Áireofar craiceann Jean-Claude Van Damme do Johnny Cage sa Phacáiste Kombat, a thairgeann imreoirí rochtain luath ar raon ábhar is féidir a íoslódáil (DLC). Chomh maith le craiceann Johnny Cage, gheobhaidh imreoirí rochtain freisin ar shé charachtar nua a d’fhéadfaí a imirt: Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Peacemaker, Omni-Man, agus Homelander. Beidh na carachtair seo ar fáil le híoslódáil tar éis an tseolta, ag cur níos mó éagsúlachta leis an gcluiche.

Tá scaoileadh Mortal Kombat 1 sceidealta do 14 Meán Fómhair, 2023. Beidh sé ar fáil ar ardáin éagsúla lena n-áirítear PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, agus PC (trí Steam agus Epic Games Store). Beidh deis ag imreoirí taithí a fháil ar an gcluiche ar an ardán is fearr leo agus páirt a ghlacadh sna cathanna diana a bhfuil cáil ar Mortal Kombat orthu.

Spreag an leantóir is déanaí seo sceitimíní i measc lucht leanúna, a bhfuil fonn orthu a fheiceáil conas a dhéanfaidh léiriú Van Damme ar Johnny Cage a mhéid a bhí siad ag súil leis. Leis an gcúlra atá aige i scannáin na n-ealaíon comhraic, tugann Van Damme pearsantacht uathúil agus carisma don charachtar, ag gealladh eispéireas cearrbhachais dochreidte do dhíograiseoirí Mortal Kombat.

Ar an iomlán, táthar ag súil go mór le scaoileadh Mortal Kombat 1, agus cuireann cuimsiú Jean-Claude Van Damme mar Johnny Cage sraith bhreise de spleodar. Bí réidh le dul isteach sa réimse agus scaoil amach do chuid scileanna troda de réir mar a leanann Mortal Kombat ar aghaidh lena oidhreacht cluichíochta corraitheacha agus carachtair nach féidir dearmad a dhéanamh orthu.

Sainmhínithe:

– DLC (Ábhar Iníoslódála): Ábhar breise is féidir a íoslódáil agus a chur le cluiche físeán tar éis é a eisiúint ar dtús, ag soláthar gnéithe, carachtair nó leibhéil nua de ghnáth.

– Pacáiste Kombat: Sraith ábhar in-íoslódáilte don tsraith Mortal Kombat, lena n-áirítear carachtair agus craicne nua de ghnáth.