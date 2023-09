Microsoft Set to Nochtadh Dromchla Uasghrádaithe Go 4 Tablet i Meán Fómhair Imeacht

Tá Microsoft ag ullmhú don imeacht atá le teacht ar 21 Meán Fómhair, áit a bhfuiltear ag súil go nochtfaidh sé a chuid feistí Dromchla den chéad ghlúin eile. Cé go bhfuil an-eolas cheana féin ar phleananna Google agus Apple dá n-imeachtaí faoi seach, d'éirigh le Microsoft a chuid táirgí Dromchla a choinneáil den chuid is mó faoi fillteáin. Mar sin féin, tá tuarascáil le déanaí ó WinFuture tar éis solas a thabhairt ar cad ba cheart a bheith ag súil leis ón imeacht.

De réir na tuarascála, beidh Microsoft ag seoladh trí tháirge Dromchla nua, ach ní bheidh táibléad ard-deireadh Surface Pro 10 ann mar a bhí súil ag cuid acu. Ina áit sin, beidh an fócas ar an Dromchla Go 4 uasghrádaithe, a bhfuiltear ag súil go mbeidh sé níos neamhdhíobhálaí don bhuiséad. Cé nach bhfuil sé soiléir an dtabharfar an Surface Go 4 air, tá ráflaí ar an táibléid go mbeidh quad-lárnach Intel N200 SoC ón teaghlach “Alder Lake N”.

Tuairiscítear go dtairgfidh an Surface Go 4 trí rogha stórála: 64GB, 128GB, agus 256GB, gach péireáilte le 4GB RAM. Táthar ag súil go mbeidh dearadh amhairc cosúil lena réamhtheachtaí agus is dócha go mbeidh sé ar fáil le ceannach i mí Dheireadh Fómhair.

Cé nach bhféadfadh an t-imeacht a bheith chomh flashy le himeachtaí Microsoft roimhe seo, gan ach mion-uasghráduithe ag súil leis don Surface Laptop Go 2 agus Surface Laptop Studio, tá an deis ann fós fógra iontas a fháil maidir leis an líneáil Surface Pro. Mar sin féin, is cosúil go bhfuil an fócas ar an Dromchla Go 4 atá níos inacmhainne agus iniompartha, ag freastal ar úsáideoirí a bhfuil riachtanais táirgiúlachta acu.

