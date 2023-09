Fógraíonn Microsoft Craoladh Digiteach Xbox le haghaidh Seó Cluiche Tóiceo

Tá sé tugtha le fios ag Microsoft go mbeidh sé ina óstáil ar Chraoladh Digiteach Xbox don Seó Cluiche Tóiceo atá le teacht. Soláthróidh an craoladh, atá sceidealta le haghaidh 2am PT / 5am ET / 10am UK / 6pm JST, nuashonruithe ar chluichí ó Xbox agus Bethesda, taispeánann cluichí ó chruthaitheoirí sa tSeapáin agus san Áise, agus fógróidh sé cluichí nua ag teacht chuig Game Pass.

De réir Jerret West, príomhoifigeach margaíochta Xbox, beidh nuashonruithe dul chun cinn ó Xbox agus Bethesda Softworks sa chraoladh. Ina theannta sin, leagfaidh sé béim ar bhailiúchán éagsúil cluichí ó chruthaitheoirí atá lonnaithe sa tSeapáin agus ar fud na hÁise. Luaigh West freisin go n-áireofar sa chraoladh cluichí spreagúla nua a cheanglaíonn Xbox Game Pass, atá ag leathnú go leanúnach ar a leabharlann le hábhar ó fhoirne éagsúla san Áise.

Le linn Final Fantasy 14 Fan Fest 2023, bhí boss Xbox Phil Spencer le feiceáil ar an stáitse le boss Square Enix Takashi Kiryu chun an nuacht a cheiliúradh go mbeidh Final Fantasy 14 ag teacht ar chonsóil Xbox ar deireadh. Ba é seo imeacht ó eisiachais an chluiche roimhe seo do chonsóil Playstation. In agallamh le IGN, thug Spencer leid ar an bhféidearthacht go ndéanfadh níos mó cluichí Square Enix a mbealach chuig Xbox sa todhchaí, cé nár deimhníodh teidil shonracha cosúil le Final Fantasy 7 Remake agus Final Fantasy 16.

I nuacht eile, d'eisigh Bethesda le déanaí an cluiche ról-imirt spáis a bhfuiltear ag súil leis, Starfield, a bhfuil breis agus sé mhilliún imreoir bailithe aige cheana féin. Déanann sé seo an seoladh cluiche is mó i stair Bethesda, ag dul thar teidil cosúil le Fallout agus The Elder Scrolls.

Ag féachaint amach romhainn, tá raon de chluichí spreagúla atá le teacht ag Xbox Game Studios, lena n-áirítear teidil cosúil le Perfect Dark ó The Initiative, Forza ó Turn 10, agus Fable ó Clós Súgartha. Idir an dá linn, leanann ZeniMax Online Studios Bethesda ag forbairt The Elder Scrolls Online, agus tá MachineGames ag obair ar chluiche Indiana Jones gan teideal, a bhfuiltear ag súil le nochtadh i 2024.

Ar an iomlán, geallann an Xbox Digital Broadcast for Tokyo Game Show a bheith ina imeacht spreagúil do lucht leanúna, le nuashonruithe, fógraí, agus taispeántais cluichí ó Xbox agus Bethesda araon.

