Ullmhaigh don Chéad Bhrúchadh Eile: Agallamh leis an Eolaí i gCúram ar Réadlann Bolcán California

In agallamh le Andy Calvert, an t-eolaí atá i gceannas ag Réadlann Bolcán California, leagtar béim ar a thábhachtaí atá sé monatóireacht agus staidéar a dhéanamh ar bholcáin áitiúla i gCalifornia. Míníonn Calvert cé go mb’fhéidir nach smaoiníonn Californianaigh ar bholcáin mar thubaiste féideartha, go bhfuil siad ann agus go bhféadfadh siad brúchtadh arís.

Meabhraíonn Calvert an brúchtadh ar Shliabh San Helen i 1980, a tharla na céadta míle i Washington. Shroich an luaithreach ón brúchtadh a bhaile dúchais in Idaho, rud a d’fhág tionchar buan air. Spreag an t-imeacht seo a fhiosracht agus ar deireadh thiar rinne sé staidéar ar bholcáin.

Nuair a fiafraíodh de faoin dola eacnamaíoch a bhain le brúchtadh bolcánach i gCalifornia, measann Calvert go bhfuil sé i bhfad níos mó ná an damáiste a rinne brúchtadh Chnoc San Héilin, a sháraigh $1 billiún. Míníonn sé, cé go bhfuil an chuid is mó de na bolcáin suite amach ó lárionaid mhóra sibhialtachta, is minic a bhíonn siad gar do mhórbhealaí agus do bhailte. Is féidir leis an toradh a bhíonn ar bhrúchtadh a bheith praiseach agus fada buan, rud a éilíonn iarrachtaí leanúnacha chun déileáil leis an ábhar a tháirgtear.

Leanann Calvert ar aghaidh ag cur síos ar na hotspots do ghníomhaíocht bholcánach i California, lena n-áirítear Mount Shasta, Lassen Peak, Bolcán Lake Medicine, Clear Lake, Long Valley caldera, Mammoth Mountain, Mono Lake, Coso Volcanic Field, agus Salton Buttes. Is iad seo na réimsí a ndéanann eolaithe monatóireacht ghníomhach orthu.

Maidir le minicíocht, míníonn Calvert nach bhfuil brúchtaí i gCalifornia ar an sceideal rialta. Mar sin féin, tharla thart ar 10 mbrúchadh suntasach le míle bliain anuas, rud a thugann le tuiscint go bhfuil brúchtadh gach 100 bliain ar an meán.

Nuair a fiafraíodh de faoi shuíomh féideartha an chéad bhrúchta eile, luann Calvert dhá fhéidearthacht dhóchúil: páirc bholcánach Lassen nó an ceantar in aice le Mono Lake. Déanann sé cur síos ar nádúr pléascach na gcráitéir Mona agus ar na guaiseacha a d'fhéadfadh a bheith ann maidir le luaithrigh agus aeriompartha a bhaineann le brúchtadh.

Tugann Calvert aghaidh freisin ar an tionchar a bhíonn ag brúchtadh ar an daonra áitiúil. Tá baile Lee Vining agus ceann scríbe sciála móréilimh Lochanna Mammoth cóngarach do Mono Lake. Cé go gcuirfeadh an brúchtadh isteach ar na réimsí seo go príomha, d'fhéadfadh impleachtaí níos leithne a bheith ag an luaith agus ag guaiseacha eile.

Maidir le hullmhacht, leagann Calvert béim ar an tábhacht a bhaineann le braiteadh agus monatóireacht a dhéanamh go luath. Déanann eolaithe monatóireacht ghéar ar ghníomhaíocht seismeach, dífhoirmiú talún, agus táscairí eile a d'fhéadfadh brúchtadh atá le teacht a chur in iúl. Tá comhordú le gníomhaireachtaí éagsúla agus forbairt pleananna aslonnaithe ríthábhachtach do shábháilteacht na gcónaitheoirí agus na gcuairteoirí.

Go hachomair, cé go mb’fhéidir nach iad na bolcáin an chéad tubaiste a thagann chun cuimhne agus tú ag smaoineamh ar California, is réaltacht iad a ndéanann eolaithe cosúil le Andy Calvert monatóireacht ghéar orthu. Mar gheall ar an tionchar eacnamaíoch agus daonna a d’fhéadfadh a bheith ag brúchtadh tá tús áite ag staidéar agus ag ullmhú le haghaidh na n-imeachtaí seo chun cónaitheoirí agus cuairteoirí a choinneáil sábháilte.

Foinsí:

– Agallamh le Andy Calvert, Eolaí i gCúram ar Réadlann Bolcán California

– Suirbhéireacht Gheolaíochta na Stát Aontaithe (USGS)