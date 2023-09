Roghnaíodh pearsa teilifíse Matthew Johnson, ar a dtugtar Matty J go coitianta, mar an chéad Phríomhoifigeach Pacála (CPO) de chuid ALDI Astráil. Sa ról seo, beidh Matty J i gceannas ar sheirbhís pacála málaí tionscnaimh ALDI, agus beidh an t-airgead go léir ag dul i dtreo carthanas ailse leanaí na hAstráile, Camp Quality.

Is féidir le custaiméirí an tseirbhís VIPacking $2 a roghnú, a ligeann dóibh scíth a ligean agus Matty J agus pacálaithe málaí eile ag láimhseáil a gcuid earraí grósaeireachta. Freastalófar orthu freisin caife sa siopa agus iad ag fanacht. Beidh an tseirbhís pacála málaí ar siúl ag siopa Brookvale ALDI i Sydney Dé Sathairn, Meán Fómhair 16, ag tosú ag 8:30 am.

Tá ALDI ag tacú le Camp Quality ó 2020 agus tá breis agus $5.3 milliún bronnta aige ar an gcarthanas, rud a chuir ar chumas níos mó ná 5,662 leanbh atá buailte ag ailse páirt a ghlacadh i gcláir áineasa. Chun cúnamh breise a thabhairt don charthanacht, meaitseálfaidh ALDI gach síntiús custaiméara a thugtar sa siopa nó ar líne suas go dtí luach $100,000.

Léirigh Matty J a sceitimíní agus a bhuíochas as a bheith roghnaithe mar an OCÉ, ag rá, “Is maith liom a bheith ag ceapadh go bhfuil scil áirithe agam maidir le earraí grósaeireachta a phacáil, ach tá mo luas, aclaíocht agus mo theicníc ag brú orm, agus Táim ag tnúth leis an oiread málaí agus is féidir liom a phacáil don chúis iontach seo.”

Leag Stiúrthóir Bainistíochta ALDI in NSW, Alex Foster, béim ar a thábhachtaí atá sé go n-urramódh Matty J na “rialacha órga pacála” mar earraí troma a chur ag an mbun agus earraí níos éadroime ar an mbarr, agus a chinntiú nach ndéantar earraí leochaileacha mar arán a bhrú.

Ina theannta sin, beidh earraí Camp Quality, mar shampla T-léinte, hataí, spéaclaí gréine, buidéil uisce, agus páipéar beartán, ar fáil le ceannach ag siopaí ALDI an tseachtain seo chugainn. Cuirfidh an t-airgead go léir a bhailítear ó na díolacháin seo le cláir áineasa do leanaí a bhfuil ailse orthu.

Tríd is tríd, tá sé mar aidhm ag rannpháirtíocht Matty J mar CPO ALDI agus an tseirbhís pacála málaí airgead a chruinniú do Chaighdeán an Champa agus tacaíocht, faoiseamh agus eispéiris spraíúla a sholáthar do leanaí atá ag tabhairt aghaidh ar ailse, ag cinntiú gur féidir leo a dturas a threorú le cúram speisialaithe, pobal tacúil, agus aois. - cláir oideachais chuí.

