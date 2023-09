Bunachar Sonraí Samhail Digiteach Svalbox: Iontais Gheolaíochta Svalbard a Dhíghlasáil

Is réigiún iargúlta agus dúshlánach é oileánra Svalbard, atá suite sa Chiorcal Artach, do gheo-eolaithe staidéar a dhéanamh air. Mar sin féin, tá Bunachar Sonraí Samhail Digiteach Svalbox (DMDb) a tugadh isteach le déanaí ag athrú an chluiche trí mhúnlaí lomáin dhigiteacha (DOManna) agus sonraí geo-eolaíocha an limistéir ilghnéitheach gheolaíochta seo a sholáthar.

Léiriúcháin thríthoiseacha de lomáin gheolaíochta is ea samhlacha lomán digiteacha a d’athraigh an tslí ina n-oibríonn geo-eolaithe. Comhtháthaíonn an Svalbox DMDb na samhlacha seo le sonraí eile, lena n-áirítear píosaí scannáin drone 3D, chun acmhainn chuimsitheach a chruthú do thaighdeoirí, d'oideachasóirí agus do ghairmithe tionscail.

Is é an rud a leagann Svalbox DMDb óna chéile ná go gcloíonn sé le prionsabail FAIR, rud a fhágann go bhfuil na sonraí in-aimsithe, inrochtana, idir-inoibritheach agus ath-inúsáidte. Áirítear le gach iontráil sa bhunachar sonraí sonraí ionchuir amh agus aschuir phróiseáilte, agus sanntar DOI chun críocha inrianaitheachta agus lua.

Is toradh é an bunachar sonraí ar bhlianta oibre agus atriallta ag taighdeoirí ar nós Peter Betlem, a d’aithin an gá atá le bonneagar digiteach chun an méid ollmhór sonraí drone a bhailítear le linn feachtais allamuigh a chartlannú. Ní hamháin go dtacaíonn an Svalbox DMDb le taighde ach feidhmíonn sé freisin mar áis luachmhar teagaisc, a ligeann d’eolaithe iniúchadh a dhéanamh ar shuíomhanna dorochtana agus ullmhú le haghaidh turais.

Tá comhoibrithe agus foilseacháin mar thoradh ar an mbunachar sonraí cheana féin, rud a léiríonn a thábhacht mar acmhainn taighde eolaíoch. Caomhnaíonn an Svalbox DMDb tírdhreach athraitheach an Artaigh agus a acmhainneacht gheolaíoch, ag soláthar léargais luachmhara do na glúine atá le teacht.

Gné shuntasach amháin a aibhsítear sa pháipéar Geosféar is ea próifíl Festningen, an t-aon gheotóp atá ag Svalbard. Tugann an phróifíl seo turas trí 400 milliún bliain de stair gheolaíochta, rud a ligeann do thaighdeoirí siúl siar in am agus staidéar a dhéanamh ar stratagrafaíocht ingearach.

Tríd is tríd, tá an Svalbox DMDb ag scaoileadh iontais gheolaíochta Svalbard, ag cur ar chumas geo-eolaithe staidéar a dhéanamh agus tuiscint a fháil ar an réigiún uathúil seo. Agus an bailiúchán méadaithe de shamhlacha lomán digiteacha ag dul leis, tá an bunachar sonraí réidh le leanúint de ról ríthábhachtach a bheith aige i dtaighde eolaíoch agus san oideachas eolaíoch.

Foinsí:

– Alt geosféar: “An cur isteach tuirsiúil ag Hyperittfossen a dhigitiú (Svalbox DOM 2020-0006)”

– Cumann Geolaíochta Mheiriceá