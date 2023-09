Tugann iPhone 15 Apple isteach Caighdeán Muirir Gan Sreang Next-Gen

Nocht Apple a raon nua iPhone 15 le déanaí, agus tá a thacaíocht do Qi2, an ghlúin is déanaí de chaighdeán muirir gan sreang Qi, mar aon leis an teicneolaíocht MagSafe ar cheann de na príomhbhuaicphointí. Fágann sin gurb é an iPhone 15 an chéad fhón cliste a bhfuil an caighdeán nua muirir Qi2 aige. D’fhógair Apple Qi2 den chéad uair i mí Eanáir 2023.

Cad a chiallaíonn sé seo d'úsáideoirí iPhone 15? Bhuel, ciallaíonn sé gur féidir leo a gcuid iPhones a ghearradh anois le chargers gan sreang neamh-MagSafe gan cur isteach ar an luas. Roimhe seo, chuirfeadh úsáid charger gan sreang Anker, mar shampla, teorainn le luas muirir go 7.5W. I gcodarsnacht leis sin, d'fhéadfadh an charger MagSafe muirearú suas le 15W a sholáthar, agus an luas a dhúbailt go héifeachtach. Mar sin féin, agus na chargers nua gan sreang Qi2 ag tacú le suas le 15W, is féidir le húsáideoirí iPhone 15 taithí a fháil ar an luas muirir tapa céanna agus atá le teicneolaíocht MagSafe Apple.

Ach ní hé sin go léir. Úsáideann Qi2, atá bunaithe ar MagSafe Apple, maighnéid freisin chun an iPhone a cheangal go daingean leis an charger, rud a chinntíonn taithí muirearaithe cobhsaí agus iontaofa. Ciallaíonn sé seo gur féidir le húsáideoirí leanúint ar aghaidh ag taitneamh a bhaint as áisiúlacht agus éascaíocht MagSafe agus iad ag baint tairbhe as comhoiriúnacht níos leithne an chaighdeáin Qi.

Seachas luas agus comhoiriúnacht feabhsaithe, tugann glacadh le caighdeán Qi2 deis do mhonaróirí gabhálais atá comhoiriúnach le MagSafe a thairiscint ar phraghsanna níos inacmhainne. Toisc nach bhfuil táillí ceadúnaithe ó Apple i gceist le Qi2, osclaíonn sé an acmhainneacht le haghaidh raon níos leithne de roghanna atá neamhdhíobhálach don bhuiséad do chustaiméirí.

Ag féachaint amach romhainn, táthar ag súil go dtabharfaidh Qi2 tacaíocht bhreise do luasanna muirir fiú níos tapúla sa todhchaí. De réir mar a thagann níos mó chargers atá comhoiriúnach le Qi2 ar fáil sa mhargadh, beidh úsáideoirí iPhone a bhfuil feistí acu a thacaíonn leis an gcaighdeán nua in ann leas iomlán a bhaint as na cumais feabhsaithe muirir seo.

