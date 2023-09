Panasonic chun Ceamara G-Sraith Nua a Sheoladh le Céim Hibrid AF

Tá Panasonic le ceamara nua a nochtadh amárach, Dé Máirt 12 Meán Fómhair, le himeacht beo-sruthaithe ag 10:00 EDT / 15:00 BST. Tugann an cliblíne don cheamara nua, “céim nua,” le fios go mbeidh córas uathfhócas braite céime hibrideach Panasonic (AF) ann, a tugadh isteach roimhe seo ina gceamaraí lánfhráma S-sraith. Táthar ag súil go mór leis an bhfógra seo mar go mbeidh sé ar an gcéad cheamara G-sraith ó Panasonic chun an ardteicneolaíocht AF seo a ionchorprú.

Is dócha gur tagairt í an tagairt do chéim nua don chóras braite céime hibrideach AF, a bhfuil athbhreithnithe dearfacha faighte aige maidir lena chumas fócasaithe feabhsaithe. Tugadh an teicneolaíocht seo isteach den chéad uair i gceamaraí Panasonic S5 II agus S5 IIX, agus anois is cosúil go ndéanfaidh sé a chéad tús i líne ceamara G-sraith.

Taispeánann an teaser físeáin don cheamara atá le teacht go feiceálach lógó ollmhór sníomh “G”, rud a thugann le fios gur ceamara Micrimhilseogra Ceithre Thrian (MFT) a bheidh anseo. Deimhníonn an léaráid mount MFT an tuairimíocht seo a thuilleadh.

Is fiú a thabhairt faoi deara nach bhfuil Panasonic tar éis comhlacht MFT nua a scaoileadh ó Panasonic Lumix GH6, a seoladh ar ais i mí Feabhra 2022. Ní raibh an GH6 braite céim AF, mar sin is forbairt spreagúil é cuimsiú na gné seo sa cheamara atá le teacht.

Tá ráflaí tionscail ag scaipeadh faoi cheamara G-sraith nua le céim hibrideach AF, agus is cosúil go mbeidh Panasonic ag comhlíonadh na n-ionchais sin. Agus muid ag fanacht leis an bhfógra oifigiúil, tá an-tuairimíocht faoi na gnéithe agus na feabhsuithe féideartha a thabharfaidh an ceamara seo chuig an margadh. Bígí ag faire amach le haghaidh tuilleadh sonraí agus muid beo ag blagáil an imeachta agus cuir ár léargais agus ár dtráchtaireacht ar fáil ar an gceamara nua G-sraith ó Panasonic.

