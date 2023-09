Seolann SpaceX 21 Satailít Starlink chun an tSeirbhís Idirlín a Leathnú

Sheol SpaceX baisc eile de shatailítí go rathúil dá sheirbhís idirlín Starlink ó Vandenberg Space Force Base i California. Rinne an misean, ar a dtugtar Starlink Group 7-2, 21 satailít Starlink den dara glúin a imscaradh i bhfithis. Is leagan comhdhlúite iad na satailítí seo, ar a dtugtar V2 Mini, de na satailítí lánmhéide V2 Starlink atá beartaithe le haghaidh seoltaí amach anseo ag baint úsáide as feithicil Starship ath-inúsáidte SpaceX.

D'éirigh an roicéad Falcon 9 amach ar chonair ó dheas, agus lámhaigh an chéad chéim ar feadh thart ar dhá nóiméad go leith sular tháinig an dara céim ar láimh. Tháinig an teanndáileog chéad chéim, a rinne a 11ú eitilt, i dtír go rathúil ar an long drone 'Ar ndóigh, is breá liom fós tú' atá suite amach ó chósta Baja California.

Chríochnaigh an dara céim a chéad sruthán chun fithis pháirceála tosaigh a bhaint amach agus cóstaeoidh sé ar feadh thart ar 45 nóiméad roimh an dara lámhaigh chun an fithis a bhí beartaithe a bhaint amach. Tá imscaradh na 21 satailít sceidealta le tarlú thart ar uair an chloig agus dhá nóiméad tar éis seolta.

Tugann an seoladh seo líon iomlán na satailítí Starlink a sheol SpaceX go 5,070, dar le Jonathan McDowell, réalteolaí ag Lárionad Réaltfhisice Harvard-Smithsonian. Thuairiscigh SpaceX breis agus 1.5 milliún síntiúsóir Starlink, agus tá an tseirbhís idirlín ar fáil i níos mó ná 60 tír.

Le gach seoladh Starlink, tá sé mar aidhm ag SpaceX a chlúdach leathanbhanda domhanda a leathnú agus rochtain idirlín ardluais a sholáthar do cheantair iargúlta. Tugann imscaradh na satailítí seo céim amháin níos gaire dúinn chun an sprioc sin a bhaint amach.

Foinsí:

– SpásX

– Jonathan McDowell, Lárionad Harvard-Smithsonian don Réaltfhisic