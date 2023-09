RÉAMHRÁ LITTLE GOODY TWO Bróga: Cumasc den áilleacht agus den uafás BI-SHOUJO

Is cluiche uafáis scéal-tiomáinte é Little Goody Two Shoes a chuimsíonn an aeistéitiúil bi-shoujo le suíomh sráidbhaile Eorpach. Arna fhorbairt ag AstralShift, comhcheanglaíonn an cluiche gnéithe de scéalta fairy na mBráithre Grimm le bagairt mhuintir an bhaile feargach agus sceimhle féileacáin a itheann feoil. Sa chluiche, glacann na himreoirí ról Elise, cailín uaillmhianach a fhéachann le bheith saibhre agus éalú óna saol uaigneach.

Cheadaigh an taispeántas a taispeánadh ag PAX West 2023 imreoirí chun iniúchadh a dhéanamh ar an mistéireach Kieferberg Sráidbhaile, nascleanúint a dhéanamh trí dungeons, agus idirghníomhú le carachtair éagsúla sa bhaile. Tá cinematics iontacha agus scéalta tumtha sa chluiche, le fócas ar casadh dorcha a chruthú ar an eachtra traidisiúnta Anime síscéal. Mar Elise, caithfidh imreoirí tascanna laethúla a dhéanamh i rith an lae agus iad ag nochtadh rúin is dorcha na foraoise san oíche.

Is é ceann de na príomhghnéithe gameplay i Little Goody Two Shoes ná bainistíocht cháil. Ní mór d’imreoirí monatóireacht a dhéanamh ar a gcáil ionas nach mbreathnaítear orthu mar “an diabhal” agus go gcaithfí aghaidh a thabhairt ar na pionóis witchy a thagann leis. Ligeann an cluiche freisin imreoirí a gcuid cosáin féin a shocrú, puzail a réiteach, agus caidreamh bríoch a thógáil. Tá ról ríthábhachtach ag teanga amhairc sa chluiche, toisc go gcaithfidh imreoirí puzzles comhshaoil ​​a réiteach agus an timpeallacht a úsáid chun a leasa.

Gnéithe Little Goody Two Shoes ealaín lámh-léirithe ag na forbróirí ag AstralShift, a chothabháil aeistéitiúil comhsheasmhach ar fud na heilimintí aislingeach agus dorcha an chluiche. Léirigh an taispeántas stíl anime nostalgic an chluiche agus atmaisféar uafáis tumtha, rud a fhágann go bhfuil sé ina áit shuntasach ar urlár an choinbhinsiúin.

Cé nach bhfuil dáta scaoilte fógartha fós, léiríonn Little Goody Two Shoes gealltanas mar RPG suimiúil le meascán tarraingteach de áilleacht bi-shoujo agus uafás.

