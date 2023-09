Lian Li O11D EVO XL: Cás PC Inoiriúnaithe agus Saibhir le Gné

Is é an Lian Li O11D EVO XL an tairiscint is déanaí ó chuideachta chomhpháirt Taiwanese Lian Li. Ar a dtugtar as a chásanna agus a lucht leanúna PC préimhe, tá Lian Li tar éis comhoibriú le der8auer athbhreithneoir crua-earraí na Gearmáine chun cás mór a chruthú a thairgeann raon leathan gnéithe agus roghanna saincheaptha.

Ag tomhas ag (D) 522mm x (W) 304mm x (H) 531.9mm, is samhail upsized é an O11D EVO XL den O11D EVO roimhe seo. Tacaíonn sé le méideanna éagsúla motherboard, lena n-áirítear E-ATX, ATX, Micro-ATX, agus Mini-ITX. Tá fráma cruach, painéil ghloine tempered 4.0mm, agus variant alúmanaim sa chás.

Is é ceann de na gnéithe standout den O11D EVO XL a thacaíocht do fhuaraithe leachtach. Is féidir leis freastal ar suas le trí radaitheoirí suas le 420mm i méid, le roghanna le haghaidh suiteáil ar bharr, taobh, nó bun an cháis. Ina theannta sin, is féidir radaitheora amháin 120mm a nascadh leis an gcás sceite. Tá an tráidire máthairchlár inchoigeartaithe airde, rud a cheadaíonn suiteáil áisiúil agus coigeartú córais fuaraithe leachtacha.

Tá bainistíocht cábla mar thosaíocht freisin i ndearadh an O11D EVO XL. Cuimsíonn an cás strapaí chun gach cordaí a choinneáil i bhfolach taobh thiar den mháthairchlár, ag cinntiú taobh istigh glan agus eagraithe.

Tá go leor roghanna stórála san O11D EVO XL. Tá trí shliotán SSD 2.5-orlach taobh thiar den tráidire máthairchlár agus dhá chliabhán tiomána rothlacha ar féidir leo tacú le suas le ceithre thiomántán stórála 2.5-orlach nó 3.5-orlach. Tá naisc cumhachta réamhbhealaigh agus SATA ag na cages tiomána le haghaidh suiteáil éasca.

Tugann an O11D EVO XL solúbthacht ina threoshuíomh. Cé go bhfuil sé ar dheis de réir réamhshocraithe, is féidir an cás a aisiompú go hiomlán d'úsáideoirí ar fearr leo tógáil taispeántais atá dírithe ar chlé. Áiríonn an cás freisin lúibín frith-sag GPU athdheartha chun tacú le cártaí grafaicí móra, chomh maith le teanntáin GPU saor ó uirlisí a dhaingníonn na clúdaigh sliotán leathnú PCIe go maighnéadach.

Tríd is tríd, is cás PC an-inoiriúnaithe é an Lian Li O11D EVO XL le fócas ar fhuarú leachtach agus ar bhainistiú cábla. Mar gheall ar a thacaíocht do radaitheoirí iolracha, tráidire motherboard inchoigeartaithe, agus roghanna stórála cuimsithí tá sé ina rogha iontach do dhíograiseoirí atá ag iarraidh córas ardfheidhmíochta agus dea-eagraithe a thógáil.

