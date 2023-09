Beidh 16GB Cuimhne agus Sliseanna Bionic A16 le feiceáil ar an iPhone 8 agus iPhone 17 Plus

De réir anailísí teicneolaíochta ag Haitong International Securities, tiocfaidh na samhlacha iPhone 16 agus iPhone 16 Plus atá le teacht le 8GB de chuimhne agus beidh siad faoi thiomáint ag sliseanna A17 Bionic a mhonaraítear ag baint úsáide as próiseas N3E TSMC. Léiríonn sé seo méadú suntasach ar RAM i gcomparáid leis na samhlacha iPhone reatha.

Tá 6GB cuimhne ag na samhlacha caighdeánacha iPhone ón iPhone 13 i 2021, agus táthar ag súil go leanfaidh an treocht seo leis an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus. Mar sin féin, is iad an iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max a bheidh ar dtús le 8GB de chuimhne. Ciallaíonn sé seo go mbeidh an sliseanna A17 Bionic agus cuimhne méadaithe ó na samhlacha Pro i 2023 trickle síos go dtí na samhlacha caighdeánacha bliain ina dhiaidh sin.

Déanfar na sliseanna A17 agus A18 Bionic a úsáidtear i líneáil iPhone 16 a dhéanamh ag baint úsáide as próiseas N3E TSMC, atá ina nód 3nm feabhsaithe. Is é an sliseanna A17 Bionic, a mheastar a úsáidfear san iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max, an chéad sliseanna de chuid Apple a mhonaraítear le próiseas monaraithe 3nm. Mar thoradh air seo beidh feabhsuithe suntasacha feidhmíochta agus éifeachtúlachta i gcomparáid leis na sliseanna giniúna roimhe seo.

Is fiú a thabhairt faoi deara go ndéanfar an sliseanna A17 Bionic a úsáidtear san iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max a mhonarú ag baint úsáide as próiseas N3B TSMC. Mar sin féin, aistreoidh Apple chuig an bpróiseas N3E don iPhone 16 agus iPhone 16 Plus. Is é an próiseas N3B nód 3nm bunaidh TSMC a cruthaíodh i gcomhpháirtíocht le Apple, agus is nód níos simplí agus níos inrochtana é N3E a úsáidfidh an chuid is mó de chliaint TSMC eile. Cuireann N3E feidhmíocht níos fearr ar fáil ach tá malairtí éifeachtúlachta aige i gcomparáid le N3B.

Dúradh ar dtús gur beart gearrtha costais é an t-athrú seo ar phróiseas monaraíochta an tslis A17 Bionic. Mar sin féin, is cosúil go bhfuil Apple sásta an lasc seo a dhéanamh, rud a d'fhéadfadh a bheith mar thoradh ar éifeachtúlacht laghdaithe ach feidhmíocht iomlán níos fearr.

Tá an cinneadh an próiseas N3E a úsáid le haghaidh an sliseanna A17 Bionic ailíniú freisin leis na ráflaí a roinntear ar Weibo i mí an Mheithimh. Bhí tuairimíocht ann go ndéanfadh Apple an t-athrú seo, cé gur measadh nach dócha ag an am é.

Tugann rogha Apple aistriú ó N3B go N3E le tuiscint freisin go mbeidh ar an gcuideachta a sliseanna amach anseo a athdhearadh chun leas a bhaint as dul chun cinn TSMC. Dearadh N3B mar nód trialach agus níl sé ag luí le próisis chomharba TSMC ar nós N3P, N3X, agus N3S.

Ar dtús, bhí sé beartaithe ag Apple an próiseas N3B a úsáid le haghaidh an sliseanna A16 Bionic, ach mar gheall ar cheisteanna ama, bhí orthu dul ar ais go N4. Is féidir go mbainfidh Apple úsáid as an LAP N3B agus dearadh lárnach GPU a bhí beartaithe ar dtús don sliseanna A16 Bionic do na sliseanna A17 tosaigh, sula n-aistreoidh sé go dtí na dearaí bunaidh A17 le N3E níos déanaí in 2024.

Mar fhocal scoir, tá an iPhone 16 agus iPhone 16 Plus socraithe chun méadú suntasach ar chuimhne a thairiscint le 8GB agus beidh siad faoi thiomáint ag an sliseanna A17 Bionic atá déanta ag baint úsáide as próiseas N3E TSMC. D’fhéadfadh feidhmíocht fheabhsaithe a bheith mar thoradh ar an athrú seo ar an bpróiseas monaraithe, cé go bhféadfadh roinnt comhbhabhtálacha éifeachtúlachta a bheith ann.

Foinsí:

– MacRumors trí Jeff Pu, gnólacht infheistíochta Hong Cong Haitong International Securities