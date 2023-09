Líne iPhone 15 a thabhairt isteach: Gach rud a theastaíonn uait a bheith ar eolas

Ag ócáid ​​​​"Wonderlust" Apple le déanaí, nocht an fathach teicneolaíochta a líne iPhone 15 a bhfuil súil leis go mór. Tá ceithre mhúnla nua sa líne: an iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, agus 15 Pro Max, gach ceann acu le hathruithe aeistéitiúla agus nuashonruithe teicneolaíochta. In éineacht leis na hathruithe seo, rinneadh nuashonruithe suntasacha ar chorda luchtaithe an fheiste. Cuirfear tús le réamhorduithe do na ceithre mhúnla ar 15 Meán Fómhair, agus cuirfear tús le hinfhaighteacht ar líne agus in-siopa ar 22 Meán Fómhair.

Beidh praghas an iPhone 15 ag $799, agus tosóidh an 15 Plus ag $899. Beidh praghas tosaigh de $15 ar an iPhone 999 Pro, agus tosóidh an Pro Max ag $1,199.

I dtéarmaí dathanna, beidh na samhlacha caighdeánacha ar fáil i bándearg, dubh, bán, gorm agus buí. Beidh taobhanna alúmanaim agus cúl gloine iontu, cosúil leis na samhlacha iPhone 14. Tiocfaidh na samhlacha iPhone Pro i liath dorcha, dubh, gorm dorcha, agus liath éadrom, agus beidh taobhanna tíotáiniam iontu.

Beidh taispeáint 15-orlach ag an iPhone 6.1, agus beidh taispeáint 15-orlach ag an 6.7 Plus. Beidh an dá mhúnla feistithe le córas ceamara feabhsaithe, a cheadóidh súmáil optúil níos fearr agus doimhneacht réimse leathan. Athróidh an tsamhail chaighdeánach go braiteoir príomhcheamara 48-megapixel, ag soláthar íomhánna réitigh níos airde i gcomparáid lena réamhtheachtaí.

Athrú suntasach dearaidh is ea tabhairt isteach Dynamic Island, barr athdheartha ag barr an scáileáin a thógann níos lú spáis amhairc. Tugadh an ghné seo isteach den chéad uair leis na samhlacha iPhone 14 Pro agus feidhmíonn sé mar uirlis chun gníomhaíocht leanúnach a rianú.

Beidh na samhlacha bonn iPhone 15 faoi thiomáint ag an sliseanna A16, a úsáidtear freisin sna samhlacha iPhone 14 Pro. Ina theannta sin, áireofar leis na samhlacha seo leathsheoltóir ultraleathanbhanda nua “U2”, a chuirfidh feabhas ar an ngné rianaithe suímh san aip Find My.

Tá cúnamh cois bóthair tugtha isteach ag Apple freisin mar ghné nua, atá ar fáil d’úsáideoirí iPhone 15. Ligeann an ghné seo do thiománaithe cúnamh a spreagadh trí théacs, fiú i limistéir gan seirbhís cille, agus a suíomh a roinnt trí shatailít. Seolfar an ghné i gcomhpháirtíocht le AAA agus beidh rochtain uirthi ar feadh tréimhse dhá bhliain.

Ag bogadh ar aghaidh go dtí na samhlacha iPhone 15 Pro, beidh taobhanna tíotáiniam ag na feistí seo in ionad cruach dhosmálta, agus mar thoradh air sin beidh fón níos éadroime le géire laghdaithe ag na himill. Geallann an sliseanna A17 atá san áireamh sna samhlacha seo taithí cluichíochta soghluaiste feabhsaithe, agus tabharfaidh na samhlacha Pro isteach modh fuireachais le giuirléidí inrochtana. Go háirithe, cuirfear “Cnaipe Gníomhaíochta” in-ríomhchláraithe in ionad an lasc fáinne/balbh.

Coinneoidh samhlacha an iPhone 15 Pro trí cheamara, agus uasghrádófar an braiteoir príomhcheamara go 48 megapixel. Gheobhaidh na lionsaí telephoto agus ultrawide feabhsuithe freisin, le megapixels méadaithe i gcomparáid leis an iPhone 14 Pro. Cuirfidh an leagan Pro Max córas teilfhóta feabhsaithe ar fáil le cumas súmáil crua-earraí feabhsaithe, a cheadóidh cumais súmáil níos fearr.

Ar deireadh, i gcomhréir le dlíthe coiteanna luchtaire an Aontais Eorpaigh, aistreoidh na iPhones nua go léir ó luchtú Lightning go USB-C.

Mar fhocal scoir, tugann línelíne iPhone 15 raon feabhsuithe agus gnéithe nua do phríomhghléas Apple. Ó chumais ceamara feabhsaithe go próiseálaithe uasghrádaithe agus athruithe dearaidh, cuireann na samhlacha nua seo forbairtí spreagúla ar fáil do dhíograiseoirí Apple. Cuirfear tús le réamhorduithe go luath, agus is féidir le tomhaltóirí a bheith ag tnúth le taithí a fháil ar na nuálaíochtaí is déanaí sa tsraith iPhone 15.

