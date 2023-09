Tógann sceitimíní agus Apple ag ullmhú chun an iPhone 15 a scaoileadh

Táthar ag súil leis agus Apple ag ullmhú a iPhone is déanaí a sheoladh, a bheidh le bualadh ar mhargaí áirithe ar 22 Meán Fómhair, 2023. Beidh an rogha chun an gléas a réamhordú ar fáil ag tosú ó Imeacht Seoladh Apple ar 12 Meán Fómhair. An iPhone Táthar ag súil go mbeidh roinnt gnéithe nua ag baint le 15, lena n-áirítear ceamara athchóirithe, calafort luchtaithe difriúil, agus dearadh meáchain níos éadroime. Tá sé mar aidhm ag Apple tógáil ar rath na nglún roimhe seo leis na feabhsuithe seo.

Ar phraghas idir $999 don eagrán caighdeánach agus $2,100 don iPhone 15 Ultra, a bhfuil marthanacht feabhsaithe ann, tá an iPhone 15 tar éis buzz suntasach a ghiniúint cheana féin sa mhargadh. Dóibh siúd a bhfuil fonn orthu a lámha a fháil ar an bhfeiste is déanaí, níl an fanacht fada, mar go scaoilfear amach é i margaí mar SAM, an Ríocht Aontaithe agus an India ar 22 Meán Fómhair.

Chun ordú luath a chinntiú, is féidir réamhorduithe don iPhone 15 a chur díreach tar éis Imeacht Seoladh Apple. Níl ort ach cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin Apple agus lean na treoracha ar fáil. Coinnigh i gcuimhne go dtógfaidh sé 10 lá breise sula dtiocfaidh an gléas.

Tá an iPhone 15 Ultra i gceannas ar an bpacáiste i dtéarmaí sonraíochtaí. Tá scáileán tadhaill OLED 6.1-orlach aige, próiseálaí A17 Bionic Chip, agus roghanna le haghaidh 6GB nó 8GB RAM. Cuireann an gléas cúl miotail ar fáil freisin, Ceamara Fócas 48MP, ceamara tosaigh 13MP, agus roghanna stórála ó 128GB go 2TB whopping. Le ceallraí 3500 mAh, cumas luchtaithe tapa, agus oibriú ar iOS, tugann an iPhone 15 Ultra teicneolaíocht chun cinn d'úsáideoirí. Ina theannta sin, tacaíonn sé le cumais dé SIM (Sim + eSIM) agus muirearú gan sreang.

Tugann téama Apple d’imeacht na bliana seo, ar a dtugtar ‘Wonderlust,’ le fios go bhfuiltear ag díriú ar nascacht a fheabhsú d’úsáideoirí, go háirithe in áiteanna iargúlta. Léiríonn an téama seo go bhfuil sé mar aidhm ag Apple áisiúlacht agus inúsáidteacht an iPhone 15 a fheabhsú do dhaoine aonair atá ag taisteal ar fud an domhain nó i gceantair le clúdach líonra teoranta. Tá an gléas deartha chun coinníollacha aimsire éagsúla a sheasamh agus chun nascacht satailíte a fheabhsú, ag laghdú an spleáchas ar chomharthaí traidisiúnta.

Leis an seoladh atá le teacht agus a ghnéithe gealltanais, tá an iPhone 15 ar tí a bheith ina bhuille eile do Apple. Tá custaiméirí ag fanacht go fonnmhar ar an deis taithí a fháil ar an dul chun cinn is déanaí sa teicneolaíocht mhóibíleach.

