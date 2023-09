Fógraíonn Apple Praghsáil agus Infhaighteacht iPhone 15

Nocht Apple praghsáil agus infhaighteacht a samhlacha nua iPhone 15. Tosóidh an iPhone 15 Pro Max ag $1,199 sna SA le 256GB de stóráil, agus tosóidh an iPhone 15 Pro níos lú ag $999 le 128GB de stóráil. Ní bheidh an chumraíocht 128GB don iPhone 14 Pro Max ar fáil le ceannach a thuilleadh.

Beidh na samhlacha nua iPhone 15 go léir ar fáil le hordú ag tosú Dé hAoine, 15 Meán Fómhair, agus seolfar iad Dé hAoine, Meán Fómhair 22 i níos mó ná 40 tír agus réigiún.

Chomh maith leis an bhfaisnéis praghsála agus infhaighteachta, tá ráflaí ann go bhféadfadh an iPhone 15 Pro a bheith suas le 10 faoin gcéad níos éadroime ná an iPhone 14 Pro mar gheall ar lárfhráma nua déanta as tíotáiniam Grád 5. Tá toisí cruinne na samhlacha iPhone 15 faighte ag MacRumors.

Tá imeacht Apple sceidealta le haghaidh Dé Máirt, 12 Meán Fómhair, ag 10 am Pacific Time. Déanfar an t-imeacht a chraoladh beo ar YouTube agus ar shuíomh Gréasáin Apple. D’fhéadfadh go mbeadh díomá ar lucht leanúna na nguthán níos lú, mar a thugann ráflaí le fios go bhféadfaí an iPhone Mini a scor tar éis a reáchtáil trí bliana.

Tuairiscítear go bhfuil oiliúint á cur ar fhoireann miondíola Apple chun custaiméirí a chur ar an eolas faoin aistriú chuig gabhálais muirir USB-C don tsraith iPhone 15. Tabharfar rabhadh do chustaiméirí nach mbeidh cáblaí luchtaithe Lightning atá ann cheana féin ag luí leis na feistí nua.

Agus praghsáil agus infhaighteacht á bhfógairt, is féidir le lucht leanúna Apple ullmhú anois chun a gcuid samhlacha nua iPhone 15 a ordú agus taithí a fháil ar na gnéithe agus na feabhsuithe is déanaí a thairgeann príomhfhóin cliste Apple.

Sainmhínithe:

- iPhone 15: An tsraith smartphone is déanaí eisithe ag Apple.

– iPhone 15 Pro Max: An tsamhail níos mó agus níos forbartha den tsraith iPhone 15.

– iPhone 15 Pro: An tsamhail níos lú agus níos inacmhainne den tsraith iPhone 15.

– Tíotáiniam Grád 5: Cineál cóimhiotal tíotáiniam a bhfuil cáil air mar gheall ar a neart agus a airíonna éadroma.

Foinsí: Apple News, MacRumors