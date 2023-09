Tugann Apple isteach iPhone 15 Pro le sliseanna A17 Pro: Feidhmíocht Níos Tapúla agus Cumas Raytraing

Nocht Apple an leagan is déanaí dá líne iPhone, an iPhone 15 Pro, a bhfuil an sliseanna cumhachtach A17 Pro aige. Déantar an sliseanna Apple Silicon nua seo a mhonarú trí úsáid a bhaint as próiseas ceannródaíoch 3 nanaiméadar agus tá 19 billiún trasraitheoir mórthaibhseach ann. Ní hamháin go seachadann an sliseanna A17 Pro méadú 10% ar fheidhmíocht do na croíleacáin ardfheidhmíochta ach léiríonn sé feabhas suntasach 20% ar fheidhmíocht GPU freisin. Leis na feabhsuithe seo, tá an iPhone 15 Pro socraithe chun a sheasamh a choinneáil mar an fón cliste is tapúla ar an margadh.

Ceann de bhuaicphointí móra na sliseanna A17 Pro ná a chumas tacú le rianú gathach-luathaithe crua-earraí, gné nach raibh ar fáil roimhe seo ach i gconsóil cluichíochta agus ríomhairí pearsanta ardleibhéil. Leis an teicneolaíocht seo, is féidir leis an iPhone 15 Pro rindreáil soilsithe an-réalaíoch a sheachadadh i bhfíor-am, rud a fhágann gurb é an chéad fhón cliste é chun an leibhéal cumais grafach seo a bhaint amach.

Ina theannta sin, tá rialtóir USB-17 feistithe ag Apple don sliseanna A3 Pro, rud a chumasaíonn luasanna aistrithe sonraí suas le 10 Gbps trí chalafort USB-C an iPhone 15 Pro. Léiríonn sé seo feabhas suntasach i gcomparáid leis na luasanna USB-2 níos sine arna dtacú ag an gcalafort Lightning, ag soláthar nasc níos tapúla agus níos éifeachtaí d'úsáideoirí chun comhaid agus ábhar ilmheán a aistriú.

Beidh an iPhone 15 Pro, faoi thiomáint ag an sliseanna A17 Pro, ar fáil le haghaidh réamh-ordú ag tosú Dé hAoine seo, le díolacháin in-siopa ag tosú ar 22 Meán Fómhair. De réir mar a leanann Apple ag brú teorainneacha na teicneolaíochta fón cliste, geallann an iPhone 15 Pro go eispéireas úsáideora gan sárú a sholáthar lena fheidhmíocht eisceachtúil agus a ghnéithe ceannródaíocha.

