Táthar ag rá go dtairgfidh Apple Suas le 8GB RAM le haghaidh Múnlaí iPhone 15 Pro

De réir ráflaí le déanaí, d'fhéadfadh go mbeadh Apple ag pleanáil suas le 8GB RAM a thairiscint dá mhúnlaí iPhone 15 Pro. Cé nach mbeidh aon athruithe ar na cumraíochtaí stórála inmheánacha, beidh raon roghanna fós ag custaiméirí.

Tugann tuairiscí le fios go bhfuil tástáil déanta ag Apple ar na roghanna stórála atá ann cheana féin don líne nua iPhone, rud a chiallaíonn nach mbeidh an rogha 2TB rumoured roimhe seo ar fáil. Ina áit sin, is féidir le custaiméirí a roghnú ó roghanna 128GB, 256GB, 512GB, agus 1TB.

Cé nach bhfuil sé soiléir cén tsamhail shonrach a gheobhaidh an borradh RAM, tá sé luaite go ndearna Apple tástáil ar 6GB agus 8GB LPDDR5 DRAM araon. Tugann speculations le fios go bhféadfadh na roghanna RAM éagsúla a bheith bunaithe ar an toilleadh stórála roghnaithe, cosúil leis an gcaoi a n-oibríonn sé leis an iPad Pro.

I dtéarmaí soláthraithe, deirtear go bhfuil Apple ag obair le monaróirí ar nós Samsung, Micron, agus SK Hynix don RAM. Is soláthróirí féideartha iad na cuideachtaí seo freisin don stóráil, chomh maith le Western Digital agus Kioxia.

Agus an fógra oifigiúil maidir le líneáil iPhone 15 ag druidim linn, beidh sé suimiúil a fheiceáil an bhfuil na ráflaí seo fíor. Tá lucht leanúna Apple ag fanacht go fonnmhar le nochtadh na bhfeistí nua agus le deimhniú a gcuid sonraíochtaí.

Foinsí:

– Foinse Teideal an Airteagail: *”D’fhéadfadh 17GB RAM a bheith ag A8”*

- Foinse: AppleInsider