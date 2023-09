Apple chun Samhlacha iPhone Déanta san India a thairiscint ar an Lá Seolta

Tá céim shuntasach glactha ag Apple chun a bhonneagar slabhra soláthair a leathnú lasmuigh den tSín trí mhúnlaí iPhone nua-dhéanta san India a dhíol ar an lá seolta. Cé go bhfuil Apple ag déanamh iPhones san India le tamall anuas, is gnách go mbíonn na sceidil táirgthe ar gcúl ar na príomh-áiseanna tionóil sa tSín. Mar sin féin, tá an bhearna ama idir infhaighteacht na samhlacha iPhone de dhéantús an India agus a seoladh i mí Mheán Fómhair ag laghdú de réir a chéile thar na blianta. Anuraidh, ní raibh samhlacha Made-in-India iPhone 14 ar fáil sa slabhra soláthair ach thart ar sé go hocht seachtaine tar éis a gcéad thosaigh.

I mbliana, leanann an treocht ar aghaidh mar gurb é an iPhone 15 an chéad uair a bheidh gléas Apple den ghlúin is déanaí de chuid na hIndia ar fáil ar an gcéad lá díola. Thosaigh táirgeadh aonad iPhone 15 san India go luath i mí Lúnasa. Mar sin féin, ba chóir a thabhairt faoi deara, cé go bhfuil monarchana India ag táirgeadh an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus, tá cóimeáil na samhlacha iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max is préimhe fós ag brath ar an tSín.

Mar sin féin, tá infhaighteacht na n-aonad Made-in-India iPhone 15 ag an seoladh ina chéim shuntasach i dtreo phleananna fadtéarmacha Apple chun spleáchas ar an tSín le haghaidh déantúsaíochta a laghdú. Faoi láthair, is ionann soláthraithe Apple san India agus thart ar 7% de líon iomlán na iPhones a mhonaraítear ar fud an domhain.

