Nochtann Imeacht Meán Fómhair Apple Nuashonruithe ar iPhone, AirPods agus Apple Watch

Le linn imeacht 12 Meán Fómhair a raibh súil go mór ag Apple, díríodh go príomha ar sheoladh an iPhone nua 15. Mar sin féin, nocht Apple nuashonruithe ar tháirgí eile freisin, lena n-áirítear an AirPods agus Apple Watch lineup.

Ar cheann de na nuashonruithe móra a bhfuil ráfla go dtiocfaidh an iPhone 15 lineup is ea USB-C a chur leis. Ciallaíonn sé seo go n-aistreoidh na iPhones nua ar deireadh go dtí an caighdeán USB-C a úsáidtear go forleathan, ag cur in ionad cónascaire Lightning dílseánaigh Apple. Comhlíonann an t-athrú seo rialacháin an Aontais Eorpaigh atá le teacht. Tá praghas an iPhone 15 ag tosú ag $799 le haghaidh samhail 128GB, agus tosaíonn an iPhone 15 Plus ag $899 le haghaidh leagan 128GB.

Chomh maith leis na nuashonruithe iPhone, d'fhógair Apple go dtiocfaidh an AirPods Pro anois le cás muirir USB-C. Tá sé seo ag teacht le hathrú de réir a chéile Apple i dtreo an cónascaire USB-C a úsáid thar a chuid feistí, lena n-áirítear an Mac, iPad, agus gabhálais cosúil le cianrialtán Apple TV 4K. Thug Apple isteach freisin péire athbhreithnithe dá EarPods sreangaithe lena n-áirítear USB-C.

Fuair ​​​​líneáil Apple Watch roinnt nuashonruithe freisin, le ráflaí ag moladh cás tíotáiniam níos dorcha don phríomhthionscadal Watch Ultra 2 agus sliseanna S9 nuashonraithe don Sraith Faire 9. Thaispeáin Apple bannaí nua FineWoven déanta as ábhar fabraice bog ar a dtugtar microtwill. Beidh na bannaí seo ar fáil i ndathanna éagsúla agus feidhmíonn siad mar athsholáthar ar na tairiscintí leathair atá ag dul i léig.

Ar an iomlán, léirigh imeacht Mheán Fómhair Apple raon nuashonruithe agus gnéithe nua dá tháirgí. Ó USB-C a chur le líne an iPhone 15 go dtí tabhairt isteach bannaí FineWoven don Apple Watch, leanann Apple ag nuálaíocht agus ag feabhsú a chuid feistí.

Sainmhínithe:

– USB-C: Caighdeán cónascaire uilíoch a cheadaíonn luchtú, aistriú sonraí, agus aschur fuaime/físe.

– Cónascaire tintreach: cónascaire dílseánaigh Apple a úsáidtear chun luchtú agus aistriú sonraí ar fheistí Apple.

– FineWoven: Ábhar fabraic bhog a thug Apple isteach in ionad leathair ar bhannaí Apple Watch agus cásanna iPhone.

