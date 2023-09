Tionchair Dhearfacha an Chineachais ar an Inchinn

Is bua é cineáltas a bhfuil go leor éifeachtaí dearfacha aige ar an inchinn. Ní hamháin go dtéann sé chun sochair do dhaoine eile, ach téann sé chun tairbhe dúinn féin freisin. Nuair a léirímid cineáltas, comhbhá, naofacht, agus comhbhá le daoine eile agus linn féin, feicimid athrú inár bpeirspictíocht i dtreo an tsaoil.

Tá sé cruthaithe go heolaíoch go bhfuil tionchar dearfach ag gníomhartha cineálta ar ár n-giúmar agus ar ár bhfolláine iomlán. Nuair a bhíonn muid cineálta le daoine eile, spreagann sé córais néareolaíocha éagsúla inár n-inchinn. Gníomhaíonn an spreagadh seo codanna de chóras luaíochta na hinchinne, rud a thugann tuiscint dúinn go bhfaighimid rud éigin ar ais. Is eispéireas comhthairbheach é.

Ceann de na bealaí a théann cineáltas i bhfeidhm ar ár n-inchinn ná trí ocsaitocin a scaoileadh. Tá an hormón seo freagrach as ár n-giúmar a threisiú agus a bhraitheann muid níos nasctha leis an saol. Trí bheith cineálta, ní hamháin go bhfeabhsaíonn muid folláine daoine eile ach cuireann muid lenár sonas féin freisin.

Scaoiltear dopamine, néar-tharchuradóir eile, nuair a dhéanaimid gníomhartha cineálta. Tugann sé seo braistint luach saothair agus sonas dúinn trí mhothúchán maith a chur ar dhaoine eile. Is timthriall dearfach atreisithe é a spreagann sinn leanúint de bheith cineálta.

Nuair a scaoiltear serotonin trí ghníomhartha cineálta, cuireann sé le mothú hIodáile. Feabhsaíonn sé seo ár bhféinmheas agus ár bhféinmhuinín. Cuidíonn cineáltas linn a aithint go bhfuil rud éigin deas agus tioncharach déanta againn.

Bíonn éifeacht fiseolaíoch ag gníomhartha cineálta ar ár gcorp freisin. Trí leibhéil cortisol a laghdú, ar hormone strus é, cuidíonn cineáltas comharthaí strus a mhaolú. Cothaíonn sé mothú suaimhnis agus folláine.

Ar deireadh, scaoileann gníomhartha cineálta endorphins, ar painkillers nádúrtha iad. Trí cineáltas a thaispeáint, ní hamháin go gcabhróimid le daoine eile mothú níos fearr, ach déanaimid ár bpian fisiceach féin a mhaolú freisin.

Mar fhocal scoir, bíonn go leor tionchair dhearfacha ag cleachtadh cineáltas ar an inchinn. Ó threisiú ár n-giúmar agus strus a mhaolú go dtí feabhas a chur ar fhéinmheas agus folláine a chur chun cinn, téann gníomhartha cineálta chun tairbhe don bhronntóir agus don ghlacadóir araon. Bealach simplí ach cumhachtach atá ann chun difríocht dhearfach a dhéanamh ar fud an domhain.

Foinsí:

– (Foinse alt)

– Teiripeoir Helen Marie