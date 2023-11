Airteagal Nua: Comharthaí a bhféadfadh gloiní a bheith ag teastáil ó do leanbh: Léargais ó Shaineolaí Cúraim Súl

Mar thuismitheoirí, is féidir linn glacadh leis go bhfuil fís foirfe ag ár bpáistí mura léiríonn siad aon chomharthaí soiléire d'fhadhb radhairc. Mar sin féin, dar leis an radharceolaí Giles Edmonds, ní fhéadfadh an toimhde seo a bheith níos faide ón bhfírinne. Tá scrúduithe súl rialta do leanaí ó aois an-óg ríthábhachtach dá bhforbairt iomlán agus dá bhfolláine. Thairis sin, léirigh staidéir a rinne miondíoltóir spéaclaí na RA Specsavers go bhfuil imní ar 35% de thuismitheoirí go bhfuil a gcuid leanaí ag iarraidh fadhbanna a bhaineann lena radharc súl a cheilt.

Tá liosta curtha le chéile ag Edmonds d’ocht chomhartha caolchúiseach a d’fhéadfadh a léiriú go bhféadfadh spéaclaí a bheith ag teastáil ó do leanbh, ag cabhrú leat na leideanna seo a aithint agus gníomh cuí a dhéanamh. Áirítear ar na comharthaí seo cuimilteán súl, streachailt leis an léitheoireacht, brú súl, tinneas cinn, suí in aice leis an teilifís, tilting cinn, suí sa tsraith tosaigh, agus dúnadh súil amháin.

Mar shampla, d’fhéadfadh súile tuirseach agus brú súl de bharr fadhb radhairc neamhcheartaithe a bheith i gceist le cuimilt súl. Má tá do leanbh ag léamh faoi bhun an leibhéil ionchais nó ag baint úsáide as cleasanna cosúil le línte athrá, a n-áit a chailleadh, nó méar a úsáid chun a súile a threorú, d'fhéadfadh sé a bheith ina chomhartha ar shaincheisteanna éagsúla fís. Comharthaí breise le bheith ag faire amach is ea súile a shrianadh, rudaí a choinneáil ró-ghar nó rófhada uaidh, agus níos mó tinneas cinn a fhulaingt agus tú ag léamh. Nuair a shuíonn tú ró-ghar don teilifís, d’fhéadfadh sé go dtabharfaí le tuiscint go bhfuil do leanbh ag streachailt le sonraí a fheiceáil, agus d’fhéadfadh fadhbanna folaithe radhairc a léiriú freisin má chlaonann tú go seasta agus é ag léamh. Má shuíonn tú os comhair an ranga agus go minic ag dúnadh súil amháin le linn tascanna, d’fhéadfadh go ndéanfadh do leanbh cúiteamh ar fhadhb radhairc neamhcheartaithe.

Tá na comharthaí seo tábhachtach a thabhairt faoi deara mar is féidir le hidirghabháil luath fadhbanna radhairc a chosc ó dhul in olcas agus cabhrú leo iad a chóireáil ar bhealach níos éifeachtaí. Ní hamháin go seiceálann tástálacha súl rialta fís, ach féadann siad riochtaí sláinte bunúsacha a bhrath nach dtugtar a mhalairt faoi deara.

Ná lig do radharc súl do linbh dul faoi deara. Tabhair aird ar na comharthaí subtle seo agus smaoinigh ar scrúdú súl a sceidealú má thugann tú aird ar aon cheann acu. Má thugann tú aire d'fhís do linbh féadfaidh sé dul i bhfeidhm go mór ar a oideachas, ar a saol sóisialta agus ar a leas iomlán.

1. Cathain ar cheart dom scrúdú súl a sceidealú do mo leanbh?

Moltar scrúduithe súl rialta a sceidealú do do leanbh ó aois an-óg chun forbairt fhís cheart a chinntiú agus aon saincheisteanna féideartha a bhrath.

2. An féidir le scrúduithe súl riochtaí sláinte seachas fadhbanna fís a bhrath?

Sea, is féidir le scrúduithe súl cuidiú freisin le riochtaí sláinte bunúsacha a bhrath nach mbaineann le fís, ag cur béime ar a thábhachtaí atá seiceálacha rialta.

3. An táscairí cinntitheach iad na comharthaí seo go dteastaíonn spéaclaí ó mo leanbh?

Cé go bhféadfadh na comharthaí seo a mholadh go bhfuil gá le spéaclaí, tá sé tábhachtach dul i gcomhairle le gairmí cúraim súl le haghaidh diagnóis chruinn agus cóireáil chuí. Beidh siad in ann an treoir is fearr a sholáthar do chás sonrach do linbh.