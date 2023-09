Tugann Apple isteach Sraitheanna Nua Stórála iCloud+: 6TB agus 12TB

Chuir Apple iontas ar a lucht éisteachta le déanaí nuair a fógraíodh dhá shraith nua dá síntiús stórála scamall, iCloud+. Dírithe go príomha ar ghrianghrafadóirí agus scannánóirí a dteastaíonn go leor stórála uathu dá n-ábhar, tá na pleananna síntiúis nua seo faoi cheangal aird a tharraingt. Thuill an nochtadh bualadh bos toirneach ón slua, rud a léirigh éileamh láidir ar thoilleadh stórála méadaithe.

Faoin struchtúr praghsála reatha, cuireann iCloud+ 50GB ar fáil do shíntiúsóirí ar $0.99 in aghaidh na míosa, 200GB ar $2.99 ​​in aghaidh na míosa, agus 2TB ar $9.99 in aghaidh na míosa. Le tabhairt isteach na bpleananna 6TB agus 12TB, is féidir le húsáideoirí anois cainníochtaí i bhfad níos mó sonraí a stóráil. Cé go mb’fhéidir nach mbeadh a leithéid de stóras ollmhór ag teastáil ón ngnáth-thomhaltóir, beidh na pleananna seo thar a bheith luachmhar do ghrianghrafadóirí gairmiúla agus do scannánóirí a úsáideann na samhlacha iPhone 15 is déanaí le cumas ceamara feabhsaithe.

Cé nár nocht Apple an praghsáil chruinn do na sraitheanna stórála nua, is féidir linn buille faoi thuairim oideachasúil a dhéanamh bunaithe ar na rátaí atá ann cheana féin. Is dócha nach gcosnóidh an síntiús 6TB níos mó ná $30 in aghaidh na míosa, agus ba cheart go mbeadh an tsraith 12TB thart ar $60 in aghaidh na míosa. I gcomparáid leis sin, tá praghas pleananna stórála Google do 5TB agus 10TB sonraí ag $24.99 agus $49.99 in aghaidh na míosa faoi seach, ag taispeáint pointí praghais comhchosúla.

Chomh maith leis an acmhainn stórála méadaithe, leanfaidh síntiúsóirí iCloud+ ag baint sult as na gnéithe príobháideachais atá ann cheana féin, lena n-áirítear Folaigh Mo Ríomhphost agus Sealaíocht Phríobháideach. Tá sé mar aidhm ag na gnéithe seo sonraí úsáideoirí a chosaint agus eispéireas brabhsála slán a chinntiú. Agus iCloud+ ag tairiscint stórais leathnaithe agus príobháideachas feabhsaithe, leanann Apple ag tairiscint seirbhís stórála scamall cuimsitheach agus iontaofa dá úsáideoirí.

