Nochtann Huawei Mate 60 Pro+ agus Mate X5 Infoldable, a D’fhéadfadh a Dheimhnigh Cumas 5G agus Próiseálaí Kirin 9000S

Tar éis seoladh gan choinne na bhfóin chliste Mate 5 agus Mate 60 Pro a líomhnaítear a bheith in ann 60G, tá dhá fheiste eile nochta ag Huawei anois: an Mate 60 Pro+ agus an Mate X5 infhillte. Bhí an chuideachta rúnda maidir leis an teicneolaíocht raidió a úsáidtear sna gléasanna seo, ach éilíonn foinsí gur feistí 5G iad go deimhin. Léiríonn tástáil luais a rinne an blagaire Síneach Vincent Zhong ar an bhfillteán nua luas íoslódála os cionn 1Gbps.

Is dócha go mbeidh na fóin chliste nua seo á gcumhachtú ag próiseálaí HiSilicon Kirin 9000S Huawei. Ardaíodh imní maidir le nód próiseas 7nm an sliseanna seo, toisc go bhféadfadh sé smachtbhannaí na SA a shárú trí rochtain a fháil ar theicneolaíocht déanta sliseanna eachtrach. Deimhníodh le laghdú ar an Kirin 9000S a rinne TechInsights go n-úsáidfí próiseas 7nm SMIC, rud a measadh a bheith dodhéanta mar gheall ar an gcosc ar phríomhthrealamh déantúsaíochta a allmhairiú ó ghnólacht na hÍsiltíre ASML.

Moltar go bhféadfadh SMIC a meaisín liteagrafaíocht ard-deireadh féin a fhorbairt, toisc gur chuir srianta na SA iallach ar Huawei díriú ar nuálaíocht. Léiríonn tagarmharcanna go bhfuil feidhmíocht an Kirin 9000S inchomparáide le Snapdragon 888 Qualcomm, cé go meastar go bhfuil sé dhá ghlúin taobh thiar. Tá croí mór amháin agus trí chroílár lárnacha ag an bpróiseálaí bunaithe ar ailtireacht Huawei féin, chomh maith le ceithre chroílár beag bunaithe ar Cortex-A510 éifeachtach Arm. Is é an Kirin 9000S an chéad phróiseálaí soghluaiste freisin chun tacú le il-snáithe.

Cuireann an Mate 60 Pro + seirbhísí glaonna satailíte agus cumais teachtaireachtaí ar fáil, agus tá scáileán seachtrach agus dearadh ceamara cúil beagán difriúil ag an Mate X5 foldable i gcomparáid lena réamhtheachtaí. Níl faisnéis praghsála do na samhlacha seo eisithe ag Huawei fós, ach cuirfear tús le réamhorduithe go luath. Má tá na ceithre cinn de na fóin chliste is déanaí de chuid Huawei á gcumhachtú ag an Kirin 9000S, d’fhéadfadh sé a léiriú go bhfuil muinín ag an gcuideachta as a thoradh sliseanna agus d’fhéadfadh sé a bheith ina dhúshlán do smachtbhannaí na SA.

