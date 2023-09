Ardaíonn Huawei Sprioc Loingsiú le haghaidh Fón Cliste Sraith Mate 60

Tá Huawei Technologies, ceann de na monaróirí fón cliste tosaigh sa tSín, tar éis a sprioc loingsiú a mhéadú don dara leath den bhliain seo dá smartphone sraith Mate 60. Tá sé mar aidhm ag an gcuideachta anois 20% níos mó aonad a sheoladh ná mar a bhíothas ag súil leis, de réir tuarascála ón oifigiúil Securities Times.

Deir an tuarascáil go bhfuil Huawei ag súil le íosmhéid de 40 milliún aonad dá fhóin chliste nua a longáil i 2023. Léiríonn an sprioc níos airde seo muinín na cuideachta as an éileamh ar a sraith Mate 60.

Is í an tsraith Mate 60 de chuid Huawei an t-ábhar breise is déanaí do phríomhlíne smartphone na cuideachta. Tá cáil ar na gléasanna seo as a ngnéithe nua-aimseartha agus as an teicneolaíocht chun cinn. Táthar ag súil go léireoidh an tsraith Mate 60 tiomantas Huawei don nuálaíocht agus go dtairgfidh sé eispéireas fón cliste eisceachtúil d’úsáideoirí.

Níl freagra oifigiúil tugtha fós ag Huawei ar an tuarascáil agus ar a sprioc lastais nuashonraithe. Mar sin féin, tugann an méadú seo ar an sprioc le fios go bhfuil an chuideachta dóchasach maidir le fáiltiú margaidh a fóin chliste nua. Mar cheann de na monaróirí fón cliste tosaigh sa tSín, léiríonn cinneadh Huawei an sprioc lastais a ardú go bhfuil sé ar intinn aige a seasamh sa mhargadh a choinneáil agus freastal ar éileamh méadaitheach na gcustaiméirí.

Foinsí:

Amanna Urrúis