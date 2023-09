Fionnachtain Cóiméad Nishimura: Ócáid Neamhchoitianta Neamhchoitianta

Tá cóiméad glas nua-aimsithe darb ainm Nishimura ag gabháil thar an Domhan faoi láthair, rud a fhágann go bhfuil sé le feiceáil den chéad uair le breis agus ceithre chéad bliain. Ar aimsigh an réalteolaí Seapánach amaitéarach Hideo Nishimura ar 11 Lúnasa, ainmníodh an cóiméad ina dhiaidh. Ghlac Nishimura íomhánna den chóiméad ag baint úsáide as ceamara digiteach Canon agus lionsa telephoto, rud a thug deis do réalteolaithe staidéar a dhéanamh ar an gcorp neamhaí iontach seo.

Iarsmaí den bhruscar atá fágtha ó fhoirmiú ár gcóras gréine is ea cóiméid. De ghnáth, fanann cóiméid i bhfad ar shiúl ón ngrian agus fanann siad reoite, rud a fhágann nach féidir iad a urramú. Mar sin féin, ó am go chéile, bogfaidh cóiméad níos gaire don ghrian. De réir mar a ghalaíonn teas na gréine an t-ábhar oighreata, éiríonn an salachar agus an deannach laistigh den chóiméad saor, rud a chruthaíonn eireaball an chóiméid, atá le feiceáil ón Domhan.

Is díol suntais go háirithe fionnachtain Nishimura in aois na teileascóip uathoibrithe. Bíonn deacrachtaí méadaithe ag réalteolaithe amaitéaracha cosúil le Nishimura le fionnachtana nua a dhéanamh mar gheall ar éifeachtacht na gcóras uathoibrithe. Mar sin féin, d'éirigh le dianseasmhacht agus tiomantas Nishimura nuair a d'aimsigh sé an cóiméad sular bhraith aon chórais uathoibrithe sa spás é.

Má tá suim agat breathnú ar Comet Nishimura, níl sé le feiceáil faoi láthair ach ón leathsféar thuaidh. Le radharc a fháil, dúisigh roimh éirí na gréine agus breathnaigh i dtreo na spéire thoir. Is é an t-am is fearr chun an cóiméad a fheiceáil ná maidin Dé Máirt nuair is gaire don Domhan é. Tar éis 17 Meán Fómhair, beidh sé is gaire don ghrian, agus ansin beidh sé le feiceáil ón leathsféar theas. Aimsigh an réaltbhuíon Leo agus bain úsáid as déshúiligh nó teileascóp beag chun radharc níos fearr a fháil.

Tugann Cóiméad Nishimura deis annamh do lucht spéire imeacht neamhaí a fheiceáil nach dtarlaíonn ach uair amháin gach cúpla céad bliain. Bain tairbhe as an taithí uathúil seo chun áilleacht agus rúndiamhair ár gcruinne a bhreathnú.

