Conas Dul Ar ais go iOS 16 ó iOS 17: Treoir Céim ar Chéim

Tá an iOS 17 a bhfuiltear ag súil leis go mór díreach timpeall an chúinne, ach tá fadhbanna teicniúla ag roinnt úsáideoirí leis an nuashonrú. Dóibh siúd ar mian leo filleadh ar an leagan roimhe seo, iOS 16, tá réiteach simplí ann. Cuireann UltFone, cuideachta bogearraí cáil, uirlis Íosghrádú iOS ar fáil a dhéanann an próiseas éasca agus éifeachtach.

Sula dtosaíonn tú ar an bpróiseas aischurtha, tá roinnt rudaí le cuimhneamh. Ar an gcéad dul síos, cruthaigh cúltaca de do ghléas ag baint úsáide as iTunes, iCloud, nó Bainisteoir Sonraí UltFone iOS chun a chinntiú nach gcaillfidh tú aon sonraí le linn an íosghrádú. Ina theannta sin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil iOS 17 ach ag luí le iPhone XS agus samhlacha níos déanaí. Ar deireadh, beidh ríomhaire Mac nó Windows agus cábla tintreach uait chun an nós imeachta a chríochnú.

Simplíonn Uirlis Íosghrádaithe UltFone an próiseas chun dul ar ais go iOS 16 ó iOS 17. Leis an gcomhéadan atá éasca le húsáid agus feidhmíocht iontaofa, is féidir leat iOS 17 a bhaint i roinnt céimeanna. Murab ionann agus modhanna eile a bhféadfadh jailbreaking nó caillteanas sonraí riosca a bheith ag teastáil uathu, ráthaíonn Uirlis Íosghrádaithe UltFone eispéireas sábháilte iontaofa.

Seo iad príomhghnéithe Uirlis Íosghrádaithe iOS UltFone:

Éasca le húsáid: Íosghrádaigh iOS 17 le cliceáil amháin, rud a fhágann go mbeidh sé níos éasca ná iTunes nó Aimsitheoir a úsáid.

Sábháilte agus iontaofa: Ní gá do ghléas a jailbreak, agus fanfaidh do shonraí slán.

Comhoiriúnacht Leathan: Ag luí le Windows, Mac, agus gach samhlacha iPhone agus iPad.

Ardráta Ratha: Tairgeann sé ráta ratha den scoth i gcomparáid le modhanna eile.

Réiteach Uile-i-One: Chomh maith leis an bhfeidhmiúlacht íosghrádú, is féidir leis an uirlis níos mó ná 150 ceist nuashonraithe nó íosghrádaithe iOS a shocrú.

Chun dul ar ais go iOS 16 ó iOS 17 ag baint úsáide as Uirlis Íosghrádaithe UltFone, lean na céimeanna seo:

Seoladh Uirlis Íosghrádaithe UltFone ar do ríomhaire agus ceangail do iPhone nó iPad ag baint úsáide as cábla tintreach. Roghnaigh "iOS Uasghrádú / Íosghrádú" i comhéadan an uirlis. Cliceáil “Íosghrádú” agus fan leis an uirlis chun an firmware iOS 16 a íoslódáil. Nuair a bheidh sé íoslódáilte, déanfaidh an uirlis do ghléas a íosghrádú go huathoibríoch go iOS 16, ag baint iOS 17.

Leis na céimeanna simplí seo, is féidir leat filleadh ar ais go dtí iOS 16 go héasca gan an baol go gcaillfidh tú sonraí nó go gcuirfí isteach ar shlándáil do ghléis.

Sainmhíniú ar théarmaí:

iOS 16: Eisíodh an leagan roimhe seo de chóras oibriúcháin soghluaiste Apple roimh iOS 17.

iOS 17: An leagan is déanaí de chóras oibriúcháin soghluaiste Apple, ag tairiscint gnéithe agus feabhsuithe nua.

UltFone: Cuideachta bogearraí a fhorbraíonn uirlisí chun sonraí a bhainistiú ar ghléasanna iOS agus Android agus chun saincheisteanna córais éagsúla a shocrú.

