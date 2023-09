Conas Seoladh ó Google Maps a scriosadh

Is uirlis luachmhar é Google Maps chun áiteanna nua a nascleanúint agus a aimsiú, ach d’fhéadfadh go mbeadh am ann nuair a bheidh ort seoladh a scriosadh ó do chuntas Google Maps. Tá go leor cúiseanna ann a d’fhéadfadh gur mhaith leat seoladh a bhaint de Google Maps.

Ar an gcéad dul síos, b’fhéidir gur shábháil tú seoladh nach mbaineann leat a thuilleadh. Mar shampla, má bhog tú go teach nua nó má d’aistrigh tú poist, b’fhéidir gur mhaith leat an seanseoladh a bhaint de na háiteanna atá sábháilte agat.

Féadfaidh imní faoi phríobháideachas a bheith mar fhachtóir freisin agus seoladh á scriosadh ó Google Maps. Má shábháil tú suíomh pearsanta nó íogair trí thimpiste, mar do sheoladh baile, agus mura dteastaíonn uait é a fheiceáil nó a rochtain a thuilleadh, tá sé ríthábhachtach é a bhaint de do chuntas chun do phríobháideachas agus slándáil a chosaint.

Ina theannta sin, is féidir le nascleanúint laistigh de Google Maps níos tapúla agus níos éifeachtaí a dhéanamh má dhéantar do sheoltaí sábháilte a dhíghlúrú. Trí sheoltaí atá as dáta nó nach mbaineann le hábhar a bhaint, is féidir leat na torthaí cuardaigh a shruthlíniú agus a chinntiú nach sábhálfar ach na háiteanna a dtugann tú cuairt orthu go minic nó a mbíonn gá agat leo le haghaidh rochtain éasca.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach gcuireann scriosadh seoladh ó Google Maps isteach ar an suíomh iarbhír ná ar a infhaighteacht ar an aip. Beidh an seoladh fós inrochtana ag daoine eile agus beidh sé fós le feiceáil sna torthaí cuardaigh. Ina áit sin, ní bhainfear de do liosta áiteanna sábháilte pearsanta é má scriosann tú an seoladh.

Chun seoladh ó Google Maps a scriosadh, lean na céimeanna seo:

1. Oscail Google Maps ar do ghléas soghluaiste nó ríomhaire.

2. Sínigh isteach ar do Chuntas Google.

3. Faigh rochtain ar do sheoltaí sábháilte trí chliceáil ar dheilbhín an roghchláir agus roghnaigh "D'Áiteanna."

4. Faigh an "Sábháilte" alt agus roghnaigh an seoladh is mian leat a scriosadh.

5. Bain an seoladh ó do áiteanna sábháilte.

Trí na céimeanna seo a leanúint, is féidir leat d’áiteanna sábháilte a choinneáil ábhartha, do phríobháideachas a choinneáil agus d’eispéireas foriomlán úsáideora le Google Maps a fheabhsú.

Sainmhínithe:

– Google Maps: seirbhís léarscáilíochta gréasáin agus aip arna soláthar ag Google a thairgeann íomhánna satailíte, léarscáileanna sráide agus radhairc lánléargais 360°.

- Seoltaí sábháilte: suíomhanna a shábháil úsáideoir laistigh dá chuntas Google Maps d'aon ghnó le haghaidh rochtain éasca.

