Cuidíonn an réaltfhisiceoir Brian May le hAsteroid Bennu a Mhapáil do Mhisean OSIRIS-REx NASA

Chuir an réaltfhisiceoir Brian May, a bhfuil aithne air mar phríomhsheinnteoir an ghiotáir don bhanna rac-cheoil legendary Queen, go mór le misean OSIRIS-REx NASA. Bhí baint ag May, a bhfuil céim dochtúireachta aige sa réaltfhisic, le léarscáiliú an astaróideach Bennu, a bhfuil an misean socraithe chun sampla a fháil uaidh.

Thosaigh comhoibriú na Bealtaine le NASA i 2015 nuair a d'oibrigh sé ar mhisean New Horizons, a chuir spásárthach chun eitilt le Plútón. Chruthaigh sé an chéad íomhá steirió ardcháilíochta de Plútón, ag taispeáint a bhuanna ní hamháin mar cheoltóir rac-cheoil ach mar réaltfhisiceoir freisin.

Maidir le misean OSIRIS-REx, d’oibrigh May in éineacht leis an eolaí Claudia Manzoni chun íomhánna réalaíocha 3D de mhisin spáis a chruthú. Ag baint úsáide as na híomhánna seo, chabhraigh May le Bennu a mhapáil agus limistéar sábháilte tuirlingthe a aimsiú don taiscéalaí a bhaileodh an sampla astaróideach. Chuaigh a shaineolas agus a chur chuige nuálaíoch i bhfeidhm ar stiúrthóir misin Dante Lauretta, a rinne cur síos ar steiréó May mar “uirlis iontach” a chuidigh le cuardach a dhéanamh ar shuíomh tuirlingthe oiriúnach.

Is léir tiomantas May don eolaíocht agus don taiscéalaíocht spáis sa bhaint a bhí aige le tionscadail NASA. Ba é an paisean atá aige sa réalteolaíocht a spreag é chun dochtúireacht a dhéanamh sa réaltfhisic, agus leanann sé de bheith ag cur go mór leis an réimse agus ag cur go leanúnach le saol an cheoil mar chumadóir don Bhanríon.

Beidh tuirlingt an capsule sampla OSIRIS-REx i bhfásach Utah ar 24 Meán Fómhair mar chloch mhíle shuntasach i misean NASA sampla astaróideach a thabhairt ar ais go dtí an Domhan. Aibhsíonn an méid a chuir Brian May leis an misean trasnaíocht uathúil an cheoil agus na heolaíochta, ag léiriú buanna agus spéiseanna éagsúla daoine aonair ina gcuid gníomhaíochtaí lasmuigh dá réimsí saineolais príomha.

