Aimsíonn Staidéar go bhfuil Ról Suntasach ag Féir i nGabháil Carbóin

Tá staidéar le déanaí a rinne Young Zhou agus a fhoireann ó Choláiste Acmhainní Nádúrtha Quinney agus an tIonad Éiceolaíochta tar éis solas a thabhairt ar an ról tábhachtach atá ag féara i ngabháil carbóin. Go traidisiúnta, dhírigh iarrachtaí chun téamh domhanda a mhaolú ar chrainn a chur chun dé-ocsaíd charbóin a ghabháil agus a stóráil. Léiríonn an staidéar seo, áfach, go gcuireann féara go mór le stóráil carbóin.

Foilsithe i Nature Geoscience, dhírigh an staidéar ar savannas trópaiceach, éiceachóras ina roinneann crainn agus féara spás. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach gurb ionann féara agus níos mó ná leath den chion carbóin ithreach sna savanna seo, lena n-áirítear ithir díreach faoi chrainn. Tugann an toradh seo dúshlán don ghnáthchreideamh go gcuireann foraoisiú go príomha le stóráil charbóin i gcrainn.

Cé go stórálann foraoisí carbóin go príomha ina gcuid stocaí agus duilleoga, stórálann éiceachórais féaraigh cuid shuntasach de charbón san ithir. Tá fréamhchóras fairsing ag féarach agus cuireann siad le stóráil charbóin trí dhramhaíl orgánach a dhianscaoileadh. Tá sé seo thar a bheith luachmhar ag cur san áireamh an todhchaí neamhchinnte arb iad is sainairíonna é an téamh domhanda agus baol méadaithe triomach agus tinte fiáine.

Bhí sé mar aidhm ag an staidéar ról féar i stóráil carbóin a thuiscint mar go raibh taighde roimhe seo dírithe go príomha ar chrainn. Rinne na taighdeoirí imscrúdú críochnúil, ag scrúdú an tionchar atá ag clúdach crann méadaithe ar stóráil charbóin ithreach in éiceachórais savanna. Léirigh na torthaí gur beag an méadú ar stóráil charbóin ithreach mar thoradh ar leathnú an chumhdaigh crann.

Nocht an staidéar freisin éagsúlachtaí i bhfreagra stórála carbóin ithreach ar chlúdach crann méadaithe, le fachtóirí mar bháisteach, cineál ithreach, agus an méid a chuireann stóráil charbóin ó fhéar ról suntasach. Leagann sé seo béim ar a chasta atá an clúdach crann a mhéadú agus a thionchar ar dhinimic charbóin in ithreacha savanna.

Leagann na torthaí seo béim ar a thábhachtaí atá sé éiceachórais na Savanna a chaomhnú agus a chosaint agus aitheantas a thabhairt dá rannchuidiú uathúla don timthriall carbóin domhanda. Éilíonn an staidéar go mbeadh tuiscint níos cuimsithí ar an gcaoi a gcuireann gnéithe éagsúla d’éiceachórais, amhail féara agus crainn, le stóráil carbóin chun straitéisí éifeachtacha a fhorbairt sa chomhrac i gcoinne an téimh dhomhanda.

Foinsí:

– Tagairt Irise: William J. Bond, Madelon F. Case, et al. Díorthaítear carbón ithreach i savannas trópaiceach ó fhéar den chuid is mó. Geolaíocht an Dúlra. DOI: 10.1038/s41561-023-01232-0